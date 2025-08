Boala grea de care suferă Justin Timberlake. Artistul a dezvăluit totul după ce a concertat în România: „Când am primit diagnosticul, am fost șocat”

Prestația susținută de la 2025 a fost primită cu dezamăgire de o parte dintre fani. Artistul, aflat pentru prima dată în România după o lungă absență de pe scena europeană, nu a reușit să-și impresioneze publicul, iar mulți au remarcat lipsa de energie și implicare în timpul show-ului.

Cum a reacționat publicul la prestația artistului

Spectatorii au observat că Timberlake a lăsat adesea publicul să cânte în locul lui și că nu părea să se implice activ în interpretarea pieselor. Unii s-au întrebat dacă nu cumva starea sa de sănătate i-a afectat capacitatea de a susține un concert live în condiții optime.

Ce este boala Lyme și cum afectează organismul

Ulterior, cântărețul a lămurit situația. Artistul american suferă de boala Lyme, o afecțiune provocată de mușcătura de căpușă, care poate duce la simptome severe precum dureri musculare, stări de confuzie, articulații inflamate și o oboseală accentuată care poate persista săptămâni sau chiar luni, potrivit .

Această boală a afectat în mod direct forma fizică a lui Timberlake, lucru vizibil și pe scenă.

Ce mesaj a transmis Justin Timberlake fanilor

La finalul turneului, Justin Timberlake a decis să vorbească deschis despre dificultățile prin care trece. Mesajul postat pe Instagram oferă o explicație clară:

„A fost cea mai distractivă experiență, plină de emoție, satisfăcătoare, dar și solicitantă din punct de vedere fizic și extrem de istovitoare”.

Artistul a adăugat:

„Printre altele, mă lupt cu niște probleme medicale și am fost diagnosticat cu boala Lyme – lucru pe care-l spun nu ca să mă compătimiți, dar ca să înțelegeți mai bine ce se întâmplă cu mine în spatele scenei”.

El a recunoscut că diagnosticul l-a luat prin surprindere:

„Când am primit diagnosticul, am fost șocat. Să trăiești cu această boală e destabilizator atât fizic, cât și psihic. Dar așa am înțeles și eu de ce simțeam dureri crunte pe scenă sau eram extrem de amețit și mi-era rău”.

A fost o decizie bună să continue turneul

Deși a fost tentat să își anuleze turneul, Timberlake a ales să meargă mai departe și să își respecte angajamentele față de fani. Totuși, în cazul concertului de la Electric Castle, reacțiile negative n-au întârziat să apară.

Rămâne la latitudinea fiecărui fan să decidă dacă artistul a făcut alegerea corectă continuând să urce pe scenă, în ciuda dificultăților medicale. Justificarea există, iar acum publicul înțelege mai bine contextul prestației sale slabe din România.