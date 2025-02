Busu de la Meteo, internat în spital. Când l-au văzut cum arată, medicii l-au pus imediat pe perfuzii. În ce stare se află acum

sau Busu, cum i se mai spune, îndrăgitul prezentator de la Meteo, s-a confruntat, recent, cu probleme de sănătate. Chiar el a dezvăluit că a fost în spital, iar când au văzut stare în care se află, medicii au decis să pună imediat pe perfuzii.

Starea lui Busu se înrăutățise, așa că medicii au decis să-l interneze

Busu a dezvăluit astăzi, 14 februarie, în emisiunea lui Cătălin Măruță, că în urmă cu o săptămână a trecut prin momente grele. El a ținut să le ceară scuze telespectatorilor pentru că a lipsit din emisiune și a povestit prin ce a trecut.

Mai exact, Busu a fost internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”.

Se pare că a ajuns acolo într-o stare destul de gravă, iar medicii l-au pus pe perfuzii imediat.

„Simțeam că îmi scot plămânii afară”

Celebrul prezentator de la Meteo a spus că s-a confruntat cu o gripă urâtă, care i-a provocat mai multe probleme.

„Îmi cer scuze pentru săptămâna trecută, când n-am venit, dar eram în spital. Da! Am avut gripă și am fost la Victor Babeș internat. S-au purtat extraordinar cu mine. Au fost minunați oamenii de acolo. M-au tratat. Am avut o mică perfuzie la început, dar a ținut jumătate de oră. Am stat internat trei zile: miercuri, joi și vineri.

A fost o formă urâtă de gripă. Am avut și febră la început, tusea mă nenorocea. În momentul în care tușeam, simțeam că îmi scot plămânii afară. Era foarte greu, o stare proastă, dureri musculare înfiorătoare, mă durea tot corpul. Am scăpat de povestea asta. Am fost în concediu, mi s-a spus să stau liniștit, să mă refac. Acum sunt ok, nu mai am niciun fel de problemă. Am scăpat de febră, de tuse, de toate”, a povestit Busu, la emisiunea lui Cătălin Măruță, potrivit .