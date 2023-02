Care a fost anunțul trist făcut de Ozzy Osbourne pe rețelele de socializare: „Este probabil unul dintre cele mai dificile lucruri pe care a trebuit să-l împărtăşesc cu fanii”

Ozzy Osbourne a anulat concertele din viitorul turneu european deoarece sănătatea sa lasă de dorit.

„Este probabil unul dintre cele mai dificile lucruri pe care a trebuit să-l împărtăşesc cu fanii. Aşa cum ştiţi cu toţii, acum patru ani am suferit un grav accident în care mi-am afectat coloana vertebrală. Singurul meu scop în acest timp a fost să mă întorc pe scenă.”, a început să explice artistul, în cadrul unei postări pe Twitter.

„Vocea mea este în regulă. Cu toate acestea, după trei operaţii, tratamente cu celule stem, sesiuni nesfârşite de kinetoterapie şi cel mai recent Tratament Cybernics (HAL) inovator, corpul meu este încă slab din punct de vedere fizic”, a continuat artistul.

„Sunt sincer mişcat de felul în care v-aţi păstrat cu răbdare biletele în tot acest timp, dar conştient, acum am ajuns să realizez că nu sunt fizic capabil să particip la viitoarele mele turnee în Europa/ Marea Britanie, după nu m-am putut ocupa de călătorie. Credeţi-mă când spun că gândul de a-mi dezamăgi fanii chiar mă macină mai mult decât veţi şti vreodată”, a mai spus muzicianul.

„Niciodată nu mi-aş fi imaginat că zilele mele de turneu se vor încheia astfel. Echipa mea se gândeşte unde aş putea cânta fără a fi nevoit să călătoresc din oraş în oraş şi din ţară în ţară. Vreau să mulţumesc familiei mele… trupei mele… echipei mele… prietenilor mei de multă vreme, Judas Priest, şi, bineînţeles, fanilor mei pentru dăruirea, loialitatea şi sprijinul lor şi pentru că mi-au oferit viaţa pe care nu am visat vreodată să o trăiesc. Vă iubesc pe toţi…”, a încheiat Ozzy Osbourne tristul anunț, potrivit .

