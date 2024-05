Care este cea mai mare teamă a Andreei Esca legată de Aris. „Când o să fie acolo cred că nu ne mai răspunde jumătate de an”

a vorbit despre cei doi copii ai ei, Aris și Alexia. Ea a dezvăluit care este cea mai mare temere legată de băiatul ei atunci când se va muta la casa lui.

Aris ar putea să nu țină atât de mult legătura cu familia

Prezentatoarea TV a vorbit despre perioada în care Alexia era plecată în Anglia, dar și de obiceiul celor două de a se vizita frecvent, acum că Alexia s-a mutat de acasă. Cu toate acestea, Andreei Esca îi este teamă că Aris nu se va comporta la fel ca sora lui, conform

„Alexia s-a mutat, are apartamentul ei, vine câteodată, mă mai duc și eu pe la ea. Nu e toată ziua acasă acum. Are programul ei. Nu a mai venit de nu știu cât timp. Eu nu am avut niciodată senzația asta că Alexia este plecată pentru că și atunci când era în Anglia venea foarte des, vorbeam tot timpul, cu toată tehnologia asta… vorbeam pe FaceTime.

Nu mai e ca pe vremuri când am plecat eu în America și nu m-am văzut cu mama o lună. Acum s-a mutat undeva aproape de mine. Să vedem cu Aris cum o să fie că s-ar putea cu el să avem probleme.

El dacă pleacă, parcă văd… abia ne răspunde acum la telefon. Când o să fie acolo cred că nu ne mai răspunde jumătate de an”, a declarat în podcastul „Cu Inima la Vedere”.

Andreea Esca a transmis că Aris este posibil să nu se mai întoarcă în România, iar dacă obiectivele pe care și le-a propus vor da roade, va rămâne definitive în străinătate.

Cum erau frații Eram în Copilărie

Prezentatoarea TV a mai vorbit și despre copilăria celor doi. Alexia și Aris au fost foarte diferiți când erau mici. Alexia se adapta mult mai ușor și nu îi plăcea să stea acasă, în timp ce Aris nu prea voia să se despartă de părinți.

„E foarte ciudată treaba asta. Alexia, când era mică, s-ar fi dus și se ducea la toți colegii să doarmă, oriunde să plece.

Prima dată când am dus-o la grădiniță, în prima zi de grădiniță, toți copiii urlau, plângeau, se tăvăleau, și eu când m-am dus să o iau mi-a făcut cu mâna de la distanță și mi-a zis «Vino mai târziu puțin». Zic: «Alexia, s-a terminat, unde să vin mai târziu. Ți-a plăcut?», «Da, dar vino mai târziu». La orice copil s-ar fi dus, ar fi dormit la oricine.

Aris a plâns din prima zi de grădiniță până la 6 ani în fiecare zi: «Mama, nu vreau la grădiniță. Tu nu înțelegi că mie nu-mi place? Eu nu vreau să mă duc. Tu nu înțelegi că nu vreau să mă duc?».

Se târa, de ziceai că îl las la orfelinat. Să meargă la vreun copil, cu chiu cu vai voia la câte un copil și seara știam, cum se întuneca îmi dădea telefon mama copilului: «Aris plânge, el vrea să doarmă acasă». Și îmi spunea «Oriunde mă duc, eu nu pot să dorm decât la mine acasă, în patul meu»”, a mai spus Andreea Esca.