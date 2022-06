Care sunt filmele care se vor lupta cu „Top Gun” pentru titlul de cel mai de succes film al verii

O selecție cu câteva filme care se lansează pe parcursul verii și care ar trebui să se alăture „Top Gun: Maverick” cu cele mai bune din bilete în 2022.

Dinozauri, minionși și Elvis – oferta verii 2022

„ ” (10 iunie) – Noul „Jurassic World” prezintă și cea mai mare reuniune de vedete de până acum pentru franciză. Protagoniștii originali Sam Neill și Laura Dern își reiau rolurile alături de Jeff Goldblum și BD Wong, care au jucat în filmele anterioare din „Jurassic World”.

„Minions: The Rise of Gru” (1 iulie) – La fel ca și continuarea „Top Gun”, cel de-al doilea film „Minions” al studioului Illumination al Universal a fost inițial programată să fie lansată în vara anului 2020. Primul „Minions” din 2015, o continuare a filmelor „Despicable Me”, a avut un succes enorm – 100 de milioane de dolari doar în prima săptămână.

„Thor: Dragoste și tunete” (15 iulie) – Cel de-al patrulea film „Thor”, cu Chris Hemsworth în rolul principal, unul dintre actorii principali în „Avengers: Endgame” din 2019.

Cel de-al doilea „Doctor Strange” s-a lansat deja cu aproape 190 de milioane de dolari în prima săptămână, cel mai bun film din 2022 de până acum.

„Elvis”, un film biografic de la Warner Bros. care va fi lansat pe 24 iunie, este primul film regizat de Baz Luhrmann după „The Great Gatsby” din 2013, cu Leonardo DiCaprio în rol principal. „Elvis” a avut mare succes la Cannes.

Următorul film al Universal, „Nope”, al maestrului genului horror – Jordan Peele, va fi lansat pe 22 iulie. Filmele lui Peele au avut încasări bune, dar „Nope” este prima lansare după era pandemică a comediantului devenit cineast.

„Everything Everywhere All at Once” continuă să umple cinematografele, iar filmul de groază „Candyman” din 2021 la al cărui scenariu și realizare a contribuit și Peele, a reușit, de asemenea, să atragă spectatorii de cinema deși deocamdată nu e chiar în top.