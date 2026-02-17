Carmen Brumă (48 de ani) a împărtășit cu urmăritorii săi o rețetă simplă de desert, pe care o recomandă pentru susținerea digestiei și menținerea senzației de sațietate pe termen lung. Preparatul este ușor de realizat, conține ingrediente cu aport ridicat de fibre și proteine și poate fi consumat atât la , cât și ca gustare.

Desert cu fibre și proteine pentru un tranzit echilibrat

Rețeta propusă este bazată pe ingrediente precum semințele de chia și merele, cunoscute pentru conținutul ridicat de fibre. Potrivit explicațiilor oferite de Carmen Brumă, fibrele solubile din chia formează un gel care încetinește digestia și contribuie la instalarea unei senzații de sațietate mai durabile.

De asemenea, fibrele susțin tranzitul intestinal și pot avea efect prebiotic, sprijinind dezvoltarea bacteriilor benefice din microbiotă. Semințele de chia aduc și un aport de acizi grași Omega-3 (ALA), considerați grăsimi benefice pentru sănătatea metabolică.

Iaurtul și pudra proteică completează rețeta cu proteine necesare menținerii masei musculare, dar și cu minerale precum magneziu, calciu și fosfor.

„Nu e mare scofală. E foarte simplu de făcut. E foarte gustos și sănătos”, a transmis vedeta pe contul său de Instagram.

Ingrediente necesare

1 banană

1 măr tăiat cubulețe

1 cupă de pudră proteică (20-25 g proteine)

1 linguriță de scorțișoară (după gust)

1-2 linguri semințe de chia

100 g iaurt (simplu sau grecesc)

1 ou

Opțional: miere sau iaurt grecesc pentru servire

Mod de preparare

Banana se pasează cu o furculiță, apoi se amestecă într-un bol cu mărul tăiat cubulețe, pudra proteică și scorțișoara. Semințele de chia se lasă câteva minute în iaurt pentru a se hidrata, apoi se adaugă în compoziție împreună cu oul.

Amestecul se pune în forme de brioșe și se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 20-30 de minute. Preparatul poate fi consumat simplu sau cu o linguriță de miere ori iaurt rece.

Rețeta reprezintă o opțiune rapidă și nutritivă pentru cei care își doresc un desert echilibrat, cu aport ridicat de fibre și proteine.