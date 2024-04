Carmen Șerban a scos o melodie alături de mama ei. O poveste tristă se află, de fapt, în spatele hitului „Fata din Timișoara”

Artista Carmen Șerban a lansat o melodie împreună cu mama ei. Povestea din spatele hitului „ ” este cu totul și cu totul emoționantă.

Cântăreața a povestit pentru prima dată ce fel de relație are cu mama ei, Elena Șerban, despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru familie.

Carmen Șerban a făcut mai multe dezvăluiri din viața personală, în cadrul ultimului interviu acordat, pentru .

Mama artistei a cântat și ea, în tinerețe, dar a renunțat la visul de a cânta pentru a se căsători.

Cu cine a petrecut Carmen Șerban sărbătorile

Carmen Șerban a petrecut sărbătorile de Crăciun alături de mama ei și, în semn de respect și apreciere pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut, i-a făcut o surpriză emoționantă, și anume, au lansat împreună o melodie.

„Am decis să le fac cu mama, pentru că are o vârstă și nu știu când și cât vom mai avea ocazia să ne petrecem împreună și am reușit, în cele din urmă, să-i împlinesc un vis mocnit și lăsat deoparte în sufletul ei… Când era tinerică a cântat la serbările satului, fiind din Județul Sibiu. A copilărit la Șura Mare, la 6 km de Sibiu. Și când s-a măritat cu tata, el i-a spus: ‘Ori cu mine, cu familia, ori cu… muzica’.

Sigur că ea deja avea doi copii din prima căsătorie – o căsătorie în care, cumva, a fost împinsă de părinți, cum era pe vremuri. Unde nu e iubire se strică totul… Apoi, l-a cunoscut pe tata și ea a renunțat la visul ei de a cânta, pentru a fi o mamă și o soție desăvârșită – ceea ce a și fost și este și acum. Soție nu mai este, că tata s-a dus…”, a dezvăluit cântăreața într-un interviu .

Carmen Șerban nu și-a urmat mama

Carmen Șerban a făcut întocmai contrariul mamei, și-a văzut de cariera și nu s-a căsătorit.

„Eu, în schimb, am ales exact opusul ei, să nu renunț la cântat. Ea a renunțat la muzică pentru familie, eu nu am renunțat la muzică. Și, crede-mă, mi-am dat seama de acest lucru abia acum. Acum am realizat că undeva suntem legați ca un arbore genealogic, cum se și spune. Noi, copiii, suntem ramurile, părinții sunt trunchiul copacului și rădăcinile care țin trunchiul sunt, de fapt, bunicii și străbunicii. Undeva suntem conectați în continuare și legați unii de alții.

Și așa am realizat că mama a renunțat la visul ei de a cânta pentru familie, iar eu am făcut exact opusul. Eu am zis: ‘Eu nu renunț, eu merg pe cariera profesională și, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt un artist împlinit. Cel puțin eu așa mă consider și mă văd. Am parte de iubirea și de respectul oamenilor… Chiar și foarte mulți din generația tânără, ceea ce mă onorează”, a mai spus vedeta, pentru sursa amintită.