Cât câștigă Mihai Trăistariu din muzică și turism. Solistul aspiră să-și deschidă o nouă afacere. „Mă tot gândesc de unde să fac rost de un milion de euro”

Nu mai este un secret pentru nimeni că Mihai Trăistariu a dat lovitura cu unitățile de cazare de pe , iar vara se anunță aglomerată pentru solist. Acesta nu a ezitat să vorbească nici despre veniturile pe care le încasează anual, din muzică și din turism, dar și despre suma cu care rămâne în buzunar, după ce își achită taxele și datoriile.

Deși nu suntem nici la jumătatea primei luni de vară, a susținut deja primul concert din sezonul estival. S-a întâmplat zilele trecute, în stațiunea Venus, însă, solistul va concerta întreaga vară pentru turiștii sosiți pe litoral.

„O să am concerte, toată vara, de obicei, le pornesc din iunie. Cânt pe la vreo 3-4 resorturi, pe seară, iar vineri, sâmbătă și duminică mă duc prin țară, la nunți și la botezuri. Veniturile mele se dublează vara, față de restul anului, turiștii au rezervat tot, am dat și cele șase garsoniere din Mamaia, dar și noul apartament de lux.

M-am crucit cât de repede am închiriat tot! La garsoniere, am avut și turiști străini, din Franța, din Anglia. Am peste 100 de familii găzduite, pe vară, afacerea asta merge atât de bine!”, a spus Mihai Trăistariu, pentru .

Ce face Mihai Trăistariu cu banii pe care îi câștigă

Deși, la final de an, Mihai Trăistariu rămâne cu o sumă frumușică în buzunar, solistul alege să nu se bucure de banii câștigați și să-i cheltuie pe lucruri trecătoare. Acesta alege să îi reinvestească, tot în turism.

Mihai Trăistariu recunoaște că își dorește să treacă la nivelul următor în turism și, folosindu-se de experiența acumulată în ani, să-și deschidă o unitate de cazare mai mare, fie ea pensiune sau hotel.

„Câștig cam 100.000 de euro, anual, din muzică și din turism, dar, după ce plătesc ratele la bancă, taxele, impozitele, cărțile de muncă, la stat, și mai fac și niște reparații la garsoniere, rămân cu un profit curat de 20-30.000 de euro, bani de care aș putea să mă bucur, dar pe care îi reinvestesc, tot în turism.

Mă tot gândesc și mă tot uit pe străzi, după o clădire, o vilă, ceva, din care să fac o pensiune sau un hotel. Mă tot gândesc de unde să fac rost de un milion de euro, ca să-mi fac un hotel, ca să bubui, în turism.

Ar fi mai ușor, decât cu garsonierele. Aș avea și o recepție, ar fi mai simplu, și pentru mine și pentru turiști. Dacă nu fac rost de un milion de euro pentru un hotel, voi deschide, pentru început, o pensiune, la vreo 200-300.000 de euro”, a mai menționat Mihai Trăistariu.

Cum reușește Mihai trăistariu să economisească bani

Mihai Trăistariu este chibzuit și când vine vorba de banii cheltuiți pe mâncare, haine sau vacanțe. Solistul menționează că nu este o persoană zgârcită, dar atunci când are deplasări în străinătate, alege să îmbine utilul cu plăcutul și astfel să economisească.

„Haine de firmă nu prea îmi cumpăr, iar pe mâncare nu prea dau bani, mănânc puțin, mai mult pe la resorturile pe unde cânt vara. Asta nu înseamnă că sunt zgârcit. Adesea mai ies cu prietenii, la terasă, la o pizza.

Concedii, tot așa, nu am avut. Când prind câte un concert, peste graniță, îmbin utilul cu plăcutul, e ca o vacanță. Vizitez locurile, mă relaxez. Și mai cheltuiesc ceva bani pe mâncarea animăluțelor, am căței, la adăpost, iar, acasă, am pisicuțe”, a mai menționat Mihai Trăistariu.