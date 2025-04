Cătălin Bordea a renunțat la visul său. „Sunt prea singur ca să merite”

nevoit să își refacă viața după divorțul de Livia, deși a fost la doar un pas de a-și îndeplini unul dintre marile sale visuri. Nu mai vrea să își cumpere o casă, dar are alte planuri.

Cătălin Bordea nu își mai ia casă

rămas singur, de aproape doi ani, după ce Livia l-a părăsit pentru prietenul său cel mai bun de la acea vreme. El și-a refăcut lista priorităților și și-a îndeplinit, treptat, aproape toate dorințele. Din punct de vedere profesional îi merge foarte bine, mai ales că toate proiectele sale sunt foarte bine puse la punct, conform

„Sunt chiar foarte bine. Filmul merge extraordinar, am show-uri până în vară încontinuu”, a spus Bordea.

Dar, pe plan sentimental nu îi merge chiar atât de bine, având în vedere că este în continuare singur. A avut o relație cu o tânără cunoscută pe Instagram, dar a durat doar trei luni. Astfel, a renunțat la unul dintre visurile sale. Nu mai vrea să își cumpere o casă, deși a fost atât de aproape să o facă, după ce i s-a pus pata pe una din zona Tunari.

„Nu am mai luat casa. Sunt prea singur ca să merite și să am nevoie de atâta spațiu”, a declarat comediantul.

A renovat casa bunicii sale

Dar, juratul de la iUmor are alte vești și planuri. A fost într-o scurtă vizită la bunica sa din Botoșani, căreia i-a renovat casa, unde a luat o pauză bine meritată.

„Am inaugurat o cârciumă în sat și am petrecut cu vecinele bunicii mele. Mi-a zis sora bunicii mele că muncesc atât de mult încât nu am timp să îmi dau seama că sunt bogat.

Renovarea casei bunicii a durat cam un an. I-am făcut toata casa, plus încă niște camere în plus. Era vremea pentru o schimbare acolo și știam cât de tare se bucură când are și ea totul frumos”, a dezvăluit Cătălin Bordea.