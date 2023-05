Cătălin Botezatu analizează ținutele purtate de Smiley și Gina Pistol la nuntă: „E timpul să învețe miresele că se poate și așa”

Cătălin Botezatu a comentat despre aparițiile vestimentare ale lui la nunta lor, într-un interviu acordat revistei VIVA!. Chiar dacă celebrul creator de modă nu a fost prezent la eveniment, a analizat cu atenție imaginile cu cei doi miri și și-a exprimat părerea despre modul în care s-au îmbrăcat.

Designerul s-a declarat extrem de încântat de apariția Ginei Pistol la nunta cu Smiley. Apreciind în mod deosebit întreaga ținută a prezentatoarei, el a lăudat rochia aleasă, considerând-o pe placul său, la fel și sandalele încrustate cu perle, în valoare de 1.600 de euro.

Eleganță și rafinament la nunta Ginei și a lui Smiley

„Au ales o vestimentație care îi caracterizează, într-un stil curat, inconfundabilul stil boho chic. Este o rochie vaporoasă, romantică, prețioasă în partea superioară, din dantelă accesorizată cu mărgele și perle. Gina poartă pantofi foarte frumoși, accesorizați tot cu perle, brandul Jimmy Choo. Îmi place părul coafat lejer și machiajul discret, fin. Este un look care o caracterizează și care mie îmi place foarte mult, este simplu, modern și de bun gust. Gina este naturală și frumoasă. E timpul să învețe miresele că se poate și așa. Gina are bijuterii foarte prețioase, de la un brand cunoscut, cu briliante. Se vede că sunt alese cu cap, foarte frumoase, asortate, dar deloc ostentative. Buchetul îmi place foarte mult. Se potrivește cu tot conceptul, în același stil boho. De obicei, acestea sunt flori care se pun pe marginea buchetului – floarea miresei se numește. Ea a ales ceva simplu, să aibă tot buchetul din floarea miresei”, a spus Cătălin Botezatu, care a comentat și ținuta de mire a lui Smiley, scrie .

„Smiley a ales, de asemenea, o vestimentație interesantă, lejeră care i se potrivește. Îmi place foarte mult la el că s-a tuns, îi stă foarte bine așa. Este îmbrăcat bine, îmi place cămașa fără rever. O simplitate care dă bine și în cazul lui. Totul denotă romantism”, a susținut creatorul de modă pentru viva.ro.

Rochia a fost cumpărată din Israel

La eveniment, Gina Pistol a dezvăluit cum a ales ținutele pentru nunta cu Smiley. „Pantofii sunt absolut minunați, dar nu poți să stai în ei mai mult de patru-cinci ore. Rochia am cumpărat-o din Israel. Am zărit-o acum câțiva ani pe Pinterest și am simțit atunci că, dacă va veni momentul să mă căsătoresc, aceasta este rochia pe care o doresc. După ce m-a cerut, am căutat-o și am aflat că e făcută de cineva din Israel.”

La nuntă, conceput de un designer român: „Mie mi-a făcut costumul Irina Voinea. O să-mi mai fac costume după modelul ăsta, este extrem de confortabil. Ea știe foarte bine că mie îmi place să mă simt confortabil în haine. Ăsta a fost primul lucru pe care l-a luat în vedere. Și, bineînțeles, să se potrivească și cu rochia ei, pe care eu am văzut-o doar azi. Dar și costumul meu a fost o surpriză pentru mine”.

Seara, Gina Pistol a ales să îmbrace a doua rochie, o creație extrem de elegantă, și a completat ținuta cu o pereche de botine albe.