Cătălin Crișan a stârnit îngrijorare, dar și comentarii răutăcioase, după ce a postat două clipuri cu el pe rețelele sociale. Unii internauți au empatizat cu el, în vreme ce alții au fost lipsiți de respect. Artistul a avut o reacție diplomată față de toată lumea.

Cum a apărut Cătălin Crișan în online

Cântărețul a postat, înainte de Crăciun, un clip în care apărea alături de iubita lui, în timp ce făceau pregătirile pentru masa de sărbători. Unii oameni au scris prin comentarii că nici nu l-au recunoscut.

Acum două zile, Cătălin Crișan a postat un alt videoclip, cu el cântând la pian. De această dată, oamenii au fost mai atenți la înfățișarea lui decât la muzică.

Cătălin Crișan, reacție la îngrijorările din online

Într-un final, artistul a postat un mesaj diplomat, în care i-a îndemnat pe oameni să fie atenți la artă, nu la înfățișarea lui.

„Mulțumesc tuturor pentru laude și critici! Vă rog doar să nu uitați… Vă cânt de 39 de ani, v-ați dat numele copiilor, unii dintre dumneavoastră după numele meu și al copiilor mei și vă mulțumesc că ați făcut-o. Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și o fac din suflet, pentru voi, românii mei. Mă puteți vedea sâmbătă, la Teatrul Constantin Tănase într-un concert ” in ce hal am ajuns” conform presei 😂😂Criticați-mă în continuare, dar vă rog ascultați-mă…”, a scris Cătălin Crișan, pe Facebook.