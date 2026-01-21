Cătălin Crișan a stârnit îngrijorare, dar și comentarii răutăcioase, după ce a postat două clipuri cu el pe rețelele sociale. Unii internauți au empatizat cu el, în vreme ce alții au fost lipsiți de respect. Artistul a avut o reacție diplomată față de toată lumea.
Cântărețul a postat, înainte de Crăciun, un clip în care apărea alături de iubita lui, în timp ce făceau pregătirile pentru masa de sărbători. Unii oameni au scris prin comentarii că nici nu l-au recunoscut.
Acum două zile, Cătălin Crișan a postat un alt videoclip, cu el cântând la pian. De această dată, oamenii au fost mai atenți la înfățișarea lui decât la muzică.
Într-un final, artistul a postat un mesaj diplomat, în care i-a îndemnat pe oameni să fie atenți la artă, nu la înfățișarea lui.
„Mulțumesc tuturor pentru laude și critici! Vă rog doar să nu uitați… Vă cânt de 39 de ani, v-ați dat numele copiilor, unii dintre dumneavoastră după numele meu și al copiilor mei și vă mulțumesc că ați făcut-o. Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și o fac din suflet, pentru voi, românii mei. Mă puteți vedea sâmbătă, la Teatrul Constantin Tănase într-un concert ” in ce hal am ajuns” conform presei 😂😂Criticați-mă în continuare, dar vă rog ascultați-mă…”, a scris Cătălin Crișan, pe Facebook.