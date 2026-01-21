B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cătălin Crișan, prima reacție după ce a stârnit îngrijorare: „Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și o fac din suflet pentru voi, românii mei” (VIDEO)

Cătălin Crișan, prima reacție după ce a stârnit îngrijorare: „Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și o fac din suflet pentru voi, românii mei” (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 ian. 2026, 13:10
Cătălin Crișan, prima reacție după ce a stârnit îngrijorare: „Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și o fac din suflet pentru voi, românii mei” (VIDEO)
Cătălin Crișan. Sursa foto: Captură video - Gazeta Sporturilor / YouTube
Cuprins
  1. Cum a apărut Cătălin Crișan în online
  2. Cătălin Crișan, reacție la îngrijorările din online

Cătălin Crișan a stârnit îngrijorare, dar și comentarii răutăcioase, după ce a postat două clipuri cu el pe rețelele sociale. Unii internauți au empatizat cu el, în vreme ce alții au fost lipsiți de respect. Artistul a avut o reacție diplomată față de toată lumea.

Cum a apărut Cătălin Crișan în online

Cântărețul a postat, înainte de Crăciun, un clip în care apărea alături de iubita lui, în timp ce făceau pregătirile pentru masa de sărbători. Unii oameni au scris prin comentarii că nici nu l-au recunoscut.

Acum două zile, Cătălin Crișan a postat un alt videoclip, cu el cântând la pian. De această dată, oamenii au fost mai atenți la înfățișarea lui decât la muzică.

Cătălin Crișan, reacție la îngrijorările din online

Într-un final, artistul a postat un mesaj diplomat, în care i-a îndemnat pe oameni să fie atenți la artă, nu la înfățișarea lui.

„Mulțumesc tuturor pentru laude și critici! Vă rog doar să nu uitați… Vă cânt de 39 de ani, v-ați dat numele copiilor, unii dintre dumneavoastră după numele meu și al copiilor mei și vă mulțumesc că ați făcut-o. Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și o fac din suflet, pentru voi, românii mei. Mă puteți vedea sâmbătă, la Teatrul Constantin Tănase într-un concert ” in ce hal am ajuns” conform presei 😂😂Criticați-mă în continuare, dar vă rog ascultați-mă…”, a scris Cătălin Crișan, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Carmen Grebenișan, în pragul depresiei după naștere: „Nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul” (FOTO)
Monden
Carmen Grebenișan, în pragul depresiei după naștere: „Nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul” (FOTO)
Irina Columbeanu, distracție în New York cu mama sa, de ziua ei de naștere. Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor (VIDEO, FOTO)
Monden
Irina Columbeanu, distracție în New York cu mama sa, de ziua ei de naștere. Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor (VIDEO, FOTO)
Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
Monden
Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job
Monden
Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job
S-a aflat suma exactă. Câți bani a primit Nicolae Lupșor de la Pro TV pentru cele 3 săptămâni petrecute la Desafio
Monden
S-a aflat suma exactă. Câți bani a primit Nicolae Lupșor de la Pro TV pentru cele 3 săptămâni petrecute la Desafio
Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
Monden
Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Monden
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”
Monden
Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”
Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
Monden
Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
Monden
Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
Ultima oră
14:56 - Autoritățile chineze folosesc polițiști roboți pentru dirijarea traficului. Cum funcționează și ce rol joacă în viitorul ordinii publice (VIDEO)
14:52 - Acordul Mercosur a fost blocat de Parlamentul European. Ar putea intra în vigoare abia peste un an (VIDEO)
14:47 - Tânăr venit din Bârlad, prins cerșind în Iași: s-a ridicat din scaunul cu rotile în fața polițiștilor
14:41 - Guvernatorul Californiei, sfat pentru UE în relația cu Trump: „Loviți-l la figură!” (VIDEO)
14:32 - Cu cât se vând în 2026 vechile carnete CEC? Mulți români încă le au acasă
14:12 - Planuri pentru un aeroport modern în apropierea Bistriței. Unde ar putea fi amplasată investiția strategică din Bistrița-Năsăud (FOTO)
14:11 - Nou-născut, găsit fără viață într-o geantă. O româncă este căutată de autorități
14:08 - Carmen Grebenișan, în pragul depresiei după naștere: „Nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul” (FOTO)
13:59 - Localitatea unde impozitele au crescut de 30 de ori: „Anul ăsta au venit 13.000 de lei. De unde să-i am?”. Localnicii revoltați s-au dus peste primar
13:38 - Irina Columbeanu, distracție în New York cu mama sa, de ziua ei de naștere. Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor (VIDEO, FOTO)