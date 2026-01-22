Zmeura de aur (Golden Raspberry Awards), premiul cunoscut popular sub denumirea „Razzies” recompensează, an de an, .

Principalele nominalizări al Zmeura de aur

Cea de-a 46-a ediție a este programată să se desfășoare pe 14 martie, cu o zi înainte de decernarea premiilor Oscar. Anul acesta, cele mai multe nominalizări la Zmeura de aur le-au primit „ ”, o producție live-action, și remake-ul „War of the Worlds”, câte șase, informează Reuters.

„Snow White” este un remake, realizat în 2025, al celebrei animații din 1937. Filmul a fost nominalizat pentru „cel mai prost actor”, „cel mai prost remake”, „cel mai prost regizor” și „cel mai prost scenariu”.

Din distribuția filmului fac parte vedete precum Rachel Zegler, în rolul Albei ca Zăpada, și Gal Gadot, care o interpretează pe Mama Vitregă. Pentru cei șapte pitici, realizatorii au folosit personaje generate de computer. Chiar și așa, aceștia au fost nominalizați în categoriile „cel mai prost actor în rol secundar” și „cel mai prost cuplu pe marele ecran”.

La egalitate, filmul SF „War of the Worlds”, o nouă ecranizare a romanului cu același nume, publicat în 1898 de HG Wells, cu Ice Cube și Eva Longoria, a primit tot șase nominalizări. Pelicula a fost selectată pentru categoriile „film”, „actori”, „remake”, „regizor”, „scenariu” și „cuplu pe marele ecran”.

Ce alte nominalizări au mai fost făcute

Pe lângă cele două pelicule nominalizate mai sus, pe lista pentru un trofeu Zmeura de aur se mai află thrillerul psihologic „Hurry Up Tomorrow”, filmul SF „Star Trek: Section 31” și filmul Netflix de acțiune și aventură „The Electric State”. Această din urmă peliculă o are drept protagonistă pe Millie Bobby Brown, vedeta serialului „Stranger Things”.

La categoria „Cel mai prost actor” concurează Abel Tesfaye – The Weeknd. La categoria „Cea mai proastă actriță” au fost propuse alte nume sonore precum Ariana DeBose, Milla Jovovich și Natalie Portman.

Categoria „Cel mai prost cuplu de pe ecran” a atras atenția prin alegerile greșite care au scos în evidență chimia slabă dintre actori sau combinațiile scenice neconvingătoare.

Zmeura de aur 2026, un eveniment așteptat

Ediția din acest an a trofeului care desemnează eșecurile industriei cinematografice este programată să se desfășoare pe 14 martie. Evenimentul va avea loc, conform tradiției, cu o zi înainte de decernarea Premiilor Oscar. Așteptat cinefili și de criticii din domeniu, Zmeura de aur împarte iubitorii filmului.

Pe de-o parte sunt cei care consideră că este o satiră necesară, menită să țină cu picioarele pe pământ vedetele din industria cinematografică. Pe de altă parte, alții consideră că este o formă de umilință prin care sunt sancționați actori importanți, totuși. La rândul lor, organizatorii susțin că scopul este de a provoca iubitorii de film și pe cei care activează în industrie să reflecteze asupra calității filmelor pe care le produc.

Ediția din 2026 evidențiază o tendință tot mai vizibilă în industria cinematografică. Astfel, succesul comercial, măsurat prin încasări la box office, nu mai este suficient pentru a câștiga aprecierea criticilor sau recunoașterea calității artistice. Publicul și specialiștii devin tot mai exigenți și evaluează filmele nu doar în funcție de încasăr, ci și după calitatea scenariului, a interpretării și după coerența poveștii.