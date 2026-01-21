În spatele energiei pozitive pe care o afișează, recunoaște că viața nu este mereu perfectă. Artista spune că și ea are parte, din când în când, de momente tensionate în relația de cuplu.

Cum reușesc Elena Gheorghe și Cornel Ene să-și păstreze relația puternică

Deși sunt mereu în lumina reflectoarelor, Elena Gheorghe și Cornel Ene au reușit să-și păstreze relația discretă și solidă. Cei doi sunt căsătoriți din 2011 și au împreună doi copii, pe Nicholas și Amelie. Chiar și cu un program încărcat și multe responsabilități, nu uită să-și facă timp unul pentru celălalt și să își protejeze relația de rutină. Sunt văzuți frecvent împreună la diverse evenimente, iar la unul dintre acestea, artista a oferit un interviu amplu în care a vorbit cu sinceritate despre viața lor de cuplu.

Artista a mărturisit că secretul lor este faptul că au câteva reguli clare de la care nu se abat niciodată. Comunică orice problemă apare și își planifică periodic vacanțe doar pentru ei doi, fără concerte sau alte obligații profesionale.

„Îți spun sincer că avem anumite lucruri pe care le facem. Chiar dacă avem timp, chiar dacă n-avem timp, ne luăm vacanțe doar pentru noi doi. Măcar o vacanță la șase luni de zile, să fim doar noi, adică să nu avem concert, să nu avem treabă, să nu fie din punct de vedere profesional acea vacanță, ci pur și simplu să fim doar noi și să ne amintim de noi, să știm cum suntem noi și unde suntem noi la acele momente, pentru că eu cred că conexiunea dintre părinți reflectă , reflectă tot ceea ce se întâmplă în întreaga casă. Dacă există conexiune, dacă există colaborare, dacă există comunicare, atunci totul are unde să se așeze, pentru că există baza”, a declarat artista, notează viva.ro.

De la ce pornesc, de fapt, certurile dintre Elena Gheorghe și Cornel Ene

Elena Gheorghe spune sincer că relația lor este una frumoasă și solidă. Totuși, recunoaște că nu sunt scutiți de mici tensiuni, mai ales atunci când vine vorba de muncă.

Artista a mărturisit că cele mai multe discuții dintre ea și Cornel Ene apar din cauza perfecționismului. Amândoi își doresc ca totul să iasă impecabil, iar de aici apar uneori neînțelegeri. Pe latura profesională, opiniile lor se pot contrazice, fiecare venind cu propriile idei și standarde, iar de aici se nasc uneori „scântei”.

„Apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională pentru că suntem amândoi perfecționiști, pentru că avem câteodată și păreri diferite. Ne dorim să avem cel mai fain concert, cel mai bine pus la punct concert, așa că apar și divergențe pe partea asta și, de multe ori, să știi că cele mai multe ce discuții sunt pe partea profesională. Adică noi când suntem în vacanță suntem așa într-un fel de honeymoon, înțelegi? Dar avem timp să ne și descărcăm din punct de vedere al nervilor pe partea profesională”, a mai spus cântăreața.