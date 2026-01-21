B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Elena Gheorghe, dezvăluiri despre căsnicie. De la ce se ceartă cel mai des cu soțul ei, Cornel Ene: „Apar foarte multe scântei”

Elena Gheorghe, dezvăluiri despre căsnicie. De la ce se ceartă cel mai des cu soțul ei, Cornel Ene: „Apar foarte multe scântei”

Ana Beatrice
21 ian. 2026, 23:26
Elena Gheorghe, dezvăluiri despre căsnicie. De la ce se ceartă cel mai des cu soțul ei, Cornel Ene: „Apar foarte multe scântei”
Sursă Foto: Facebook -Elena Gheorghe
Cuprins
  1. Cum reușesc Elena Gheorghe și Cornel Ene să-și păstreze relația puternică
  2. De la ce pornesc, de fapt, certurile dintre Elena Gheorghe și Cornel Ene

În spatele energiei pozitive pe care o afișează, Elena Gheorghe recunoaște că viața nu este mereu perfectă. Artista spune că și ea are parte, din când în când, de momente tensionate în relația de cuplu.

Sursă Foto: facebook – Elena Gheorghe

Cum reușesc Elena Gheorghe și Cornel Ene să-și păstreze relația puternică

Deși sunt mereu în lumina reflectoarelor, Elena Gheorghe și Cornel Ene au reușit să-și păstreze relația discretă și solidă. Cei doi sunt căsătoriți din 2011 și au împreună doi copii, pe Nicholas și Amelie. Chiar și cu un program încărcat și multe responsabilități, nu uită să-și facă timp unul pentru celălalt și să își protejeze relația de rutină. Sunt văzuți frecvent împreună la diverse evenimente, iar la unul dintre acestea, artista a oferit un interviu amplu în care a vorbit cu sinceritate despre viața lor de cuplu.

Artista a mărturisit că secretul lor este faptul că au câteva reguli clare de la care nu se abat niciodată. Comunică orice problemă apare și își planifică periodic vacanțe doar pentru ei doi, fără concerte sau alte obligații profesionale.

„Îți spun sincer că avem anumite lucruri pe care le facem. Chiar dacă avem timp, chiar dacă n-avem timp, ne luăm vacanțe doar pentru noi doi. Măcar o vacanță la șase luni de zile, să fim doar noi, adică să nu avem concert, să nu avem treabă, să nu fie din punct de vedere profesional acea vacanță, ci pur și simplu să fim doar noi și să ne amintim de noi, să știm cum suntem noi și unde suntem noi la acele momente, pentru că eu cred că conexiunea dintre părinți reflectă comportamentul copiilor, reflectă tot ceea ce se întâmplă în întreaga casă. Dacă există conexiune, dacă există colaborare, dacă există comunicare, atunci totul are unde să se așeze, pentru că există baza”, a declarat artista, notează viva.ro.

De la ce pornesc, de fapt, certurile dintre Elena Gheorghe și Cornel Ene

Elena Gheorghe spune sincer că relația lor este una frumoasă și solidă. Totuși, recunoaște că nu sunt scutiți de mici tensiuni, mai ales atunci când vine vorba de muncă.

Artista a mărturisit că cele mai multe discuții dintre ea și Cornel Ene apar din cauza perfecționismului. Amândoi își doresc ca totul să iasă impecabil, iar de aici apar uneori neînțelegeri. Pe latura profesională, opiniile lor se pot contrazice, fiecare venind cu propriile idei și standarde, iar de aici se nasc uneori „scântei”.

„Apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională pentru că suntem amândoi perfecționiști, pentru că avem câteodată și păreri diferite. Ne dorim să avem cel mai fain concert, cel mai bine pus la punct concert, așa că apar și divergențe pe partea asta și, de multe ori, să știi că cele mai multe ce discuții sunt pe partea profesională. Adică noi când suntem în vacanță suntem așa într-un fel de honeymoon, înțelegi? Dar avem timp să ne și descărcăm din punct de vedere al nervilor pe partea profesională”, a mai spus cântăreața.

Tags:
Citește și...
Jennifer Lopez, gest impresionant pe străzile din Los Angeles. Cântăreața a fost surprinsă oferind bani unui cerșetor (VIDEO)
Monden
Jennifer Lopez, gest impresionant pe străzile din Los Angeles. Cântăreața a fost surprinsă oferind bani unui cerșetor (VIDEO)
Cătălin Vișănescu nu mai este singur! Cu cine s-a afișat după divorțul de Betty Salam (VIDEO)
Monden
Cătălin Vișănescu nu mai este singur! Cu cine s-a afișat după divorțul de Betty Salam (VIDEO)
Anamaria Prodan face dezvăluiri: ,,Mi-a dat Dumnezeu doi băieți minunați”
Monden
Anamaria Prodan face dezvăluiri: ,,Mi-a dat Dumnezeu doi băieți minunați”
Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, lovitură la propria nuntă: ,,Au lăsat plicuri goale ”
Monden
Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, lovitură la propria nuntă: ,,Au lăsat plicuri goale ”
Reacția lui Mihai Trăistariu, după ce Andreea Bălan a spus despre el că „vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență”
Monden
Reacția lui Mihai Trăistariu, după ce Andreea Bălan a spus despre el că „vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență”
Carmen Grebenișan, în pragul depresiei după naștere: „Nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul” (FOTO)
Monden
Carmen Grebenișan, în pragul depresiei după naștere: „Nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul” (FOTO)
Irina Columbeanu, distracție în New York cu mama sa, de ziua ei de naștere. Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor (VIDEO, FOTO)
Monden
Irina Columbeanu, distracție în New York cu mama sa, de ziua ei de naștere. Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor (VIDEO, FOTO)
Cătălin Crișan, prima reacție după ce a stârnit îngrijorare: „Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și o fac din suflet pentru voi, românii mei” (VIDEO)
Monden
Cătălin Crișan, prima reacție după ce a stârnit îngrijorare: „Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și o fac din suflet pentru voi, românii mei” (VIDEO)
Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
Monden
Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job
Monden
Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job
Ultima oră
00:12 - Liga Campionilor la fotbal. Galatasaray și Atletico Madrid au încheiat la egalitate (1-1). Arbitru a fost românul Istvan Kovacs
23:59 - Spitale mari din București, încă în frig. Criza căldurii din Capitală nu s-a rezolvat. Ce soluții anunță ministrul Rogobete
23:55 - Secretul din congelator care îți transformă masa: Beneficii uimitoare
23:45 - Fost rapidist încătușat de poliția rutieră. Ar fi devenit agresiv după ce a provocat un accident rutier. Ce a indicat alcooltestul
23:31 - Sfârșit tragic pentru un bărbat din Mărișelu: Ce au descoperit medicii
23:14 - Scandalul din gimnastică nu se mai încheie. Camelia Voinea, acuzată că a fost plătită fără să lucreze
22:47 - Donald Trump bate în retragere în privința Groenlandei. Zidul Europei Unite a dat rezultate
22:45 - Piața muncii din România se schimbă! Salariile vor fi afișate în anunțuri, iar candidații vor ști de la început cât pot câștiga
22:25 - Cum a rămas o pensionară din Tulcea fără toți banii din casă: Ce metodă au folosit escrocii
22:15 - Grindeanu denunță propaganda guvernamentală: „Au proiectat dezastrul ca să justifice măsurile fiscale dure”