Irina Loghin, una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România, a ajuns într-o situație dificilă la 86 de ani. Artista a cerut sprijinul autorităților pentru a opri un val de înșelătoare la medicamente, în care îi este folosit numele și imaginea fără consimțământ. Escrocii ar fi creat materiale false, inclusiv trucaje realizate cu inteligență artificială, care au indus în eroare numeroși admiratori ai cântăreței.

Victimă a reclamelor false, fără acordul ei

Irina Loghin se numără printre personalitățile publice ale căror imagini au fost utilizate ilegal pentru promovarea unor produse medicale. Potrivit artistei, escrocii au creat reclame și știri false în care aceasta ar recomanda diverse tratamente, fără ca ea să aibă vreo legătură cu respectivele produse, scrie Click.

Situația a devenit cu atât mai dureroasă cu cât mulți oameni au crezut mesajele false și au contactat-o ulterior pe interpretă, acuzând-o că i-ar fi înșelat. Profund afectată, Irina Loghin a decis să facă publică situația și să ceară intervenția autorităților.

„Nu credeam că o să ajung la această vârstă și să întâmpin așa ceva. Sunt într-o situație rea”, a spus artista, la un post de televiziune.

Mesajul Irinei Loghin pentru admiratori

Cântăreața de muzică populară le-a transmis un apel clar românilor, îndemnându-i să nu creadă reclamele care circulă în mediul online și să înțeleagă că acestea nu au nicio legătură cu ea.

„Sunt extrem de supărată și întristată de aceste minciuni, mai ales că mulți prieteni și admiratori au fost afectați de aceste zvonuri. Înțeleg îngrijorarea voastră și vă mulțumesc pentru susținerea constantă, dar vă rog să nu dați crezare acestor informații rău intenționate”, a explicat vedeta, la România TV.

Plângere penală și avertisment privind inteligența artificială

Irina Loghin a anunțat că a depus plângere penală împotriva conturilor false care folosesc numele și imaginea sa pentru a vinde medicamente. Artista spune că fenomenul a scăpat de sub control și că reclamele sunt din ce în ce mai agresive.

„Dragii mei, astăzi am depus plângere penală împotriva tuturor acestor conturi false care vă vând medicamente în numele meu, care creează din ce în ce mai multe reclame la medicamente, știri false, nu mai au niciun fel de limită și bun simț! Am sprijinul organelor de poliție și împreună cu avocata mea, Katia Cicala, în care am cea mai mare încredere, mergem până la capăt sa depistam și să oprim această rețea de escroci! Vă rog încă o dată, să nu mai credeți în aceste reclame, știri false! Sunt trucaje efectuate cu inteligența artificială!”, a transmis Irina Loghin pe rețelele de socializare.