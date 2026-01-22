Alina Sorescu a decis să vorbească deschis despre transformările profunde din viața sa, la un de la finalizarea oficială a divorțului de . Artista a recunoscut că a trecut printr-o etapă marcată de suferință, concentrându-se pe carieră și pe cele două fetițe ale sale.

Ce spune artista despre o nouă relație

În ciuda speculațiilor apărute în spațiul public, vedeta a declarant ferm că nu este pregătită în acest moment pentru un nou început în plan amoros. Perioada lungă marcată de termene de judecată au făcut-o pe artistă să-și ia gândul de la un alt posibil bărbat.

„Nu mă gândesc la asta. Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință și pentru mine, și pentru fetițe. Este în continuare o perioadă complicată, nu e că lucrurile s-au liniștit, așa că nu îmi pun această problemă”, a mai spus Alina Sorescu.

Care a fost ce a mai mare provocare pentru Alina Sorescu

Deși mulți credeau că lupta principală între cei doi soți se va da pe custodie, cântăreața a declarat faptul că miza cea mai importanta a reprezentat-o programul de vizită al micuțelor. Alina Sorescu a explicat că a luptat intens pentru a le oferii fetițelor o rutină stabilă: ,,Important este echilibrul lor. Pentru asta am luptat, pentru o rutină în programul lor școlar, în primul și în primul rând. Vom vedea, odată cu trecerea timpului, dacă programul de acum este cel mai bun pe termen lung pentru ele”. Dorința artistei de a le oferi copiilor o stabilitate a fost motivul pentru care divorțul a durat atât de mult.

Cum sunt fetițele după divorț

Alina Sorescu a făcut o dezvăluire cutremurătoare legată ce reacția Carolinei, fiica cea mare, care a privit mutarea ca pe o ușurare. Se pare că realitatea dură dintre cei doi foști soți a fost resimțită și de către copii.

Mi-a spus: ,,Mami, ce bine că am plecat!». Fetele mele aveau atunci 7 și 5 ani. Au simțit o eliberare. Ele erau obișnuite ca el să nu fie prezent, pentru că pleca foarte mult. Pentru ele nici măcar nu a fost o traumă în momentul în care noi am plecat”, potrivit