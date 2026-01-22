Emisiunea ,,Survivor: Povești din junglă” a înregistrat cifre de audiență mult sub așteptări, provocând o reacție decisivă din partea conducerii trustului. Eșecul de miercuri a dus la retragerea imediată a unuia dintre producătorii din echipa aflată în republica Dominicană.

Ce audiență a înregistrat emisiunea

Datele de înregistrate în 21 ianuarie 2026 au confirmat o scădere usturătoare a interesului publicului pentru acest format. În intervalul orar de difuzare, Antena 1 a obținut un rating de doar 1.2, fiind depășită de PRO TV, care a câștigat audiența cu peste 23%. Mai mult, proiectul a fost depășit chiar și de Antena Stars, canalul care face parte din același trust. Performanța slabă a emisiunii ridică mari semne de întrebare privind calitatea conținutului. Proiectul a demonstrat că show-ul a pierdut inclusiv o parte din telespectatorii care urmăreau știrile difuzate anterior.

Cum au rezolvat producătorii problema

În urma analizei cifrelor dezastruoase, David, fiul directoarei de la Antena Stars, a fost retras din echipa de producție și trimis cu primul avion înapoi în România. Decizia a fost luată în contextul unor tensiuni majore la nivel înalt. Trustul a investit sume uriașe pentru deplasare echipei în Republica Dominicană, investiții care nu s-au reflectat în audiență. Deși ideea de a comenta evenimentele din teren sunau promițător pe hârtie, în realitate execuția a fost considerată un eșec de către șefii trustului.

Va supraviețui emisiunea ,,Survivor: Povești din junglă”

În prezent, situația emisiunii este privită ca un eșec răsunător, fiind perceput mai degrabă ca o emisiune de umplutură decât o extensie a show-ului principal. Cheltuielile ridicate nu mai pot fi justificate în fața rezultatelor dezamăgitoare, ceea ce forțează conducerea să caute soluții urgente pentru a recupera publicul deja pierdut. Rămâne de văzut ce strategie va lua trustul media în perioada următoare și dacă vor mai urma și alte demisii la nivel de personal, potrivit