B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cutremur la Antena 1: Ce emisiune riscă să fie scoasă din grilă

Cutremur la Antena 1: Ce emisiune riscă să fie scoasă din grilă

Flavia Codreanu
22 ian. 2026, 20:47
Cutremur la Antena 1: Ce emisiune riscă să fie scoasă din grilă
Foto: Facebook @ Antena1
Cuprins
  1. Ce audiență a înregistrat emisiunea
  2. Cum au rezolvat producătorii problema
  3. Va supraviețui emisiunea ,,Survivor: Povești din junglă”

Emisiunea ,,Survivor: Povești din junglă” a înregistrat cifre de audiență mult sub așteptări, provocând o reacție decisivă din partea conducerii trustului. Eșecul de miercuri a dus la retragerea imediată a unuia dintre producătorii din echipa aflată în republica Dominicană.

Ce audiență a înregistrat emisiunea

Datele de audiență înregistrate în 21 ianuarie 2026 au confirmat o scădere usturătoare a interesului publicului pentru acest format. În intervalul orar de difuzare, Antena 1 a obținut un rating de doar 1.2, fiind depășită de PRO TV, care a câștigat audiența cu peste 23%. Mai mult, proiectul a fost depășit chiar și de Antena Stars, canalul care face parte din același trust. Performanța slabă a emisiunii ridică mari semne de întrebare privind calitatea conținutului. Proiectul a demonstrat că show-ul a pierdut inclusiv o parte din telespectatorii care urmăreau știrile difuzate anterior.

Cum au rezolvat producătorii problema

În urma analizei cifrelor dezastruoase, David, fiul directoarei de la Antena Stars, a fost retras din echipa de producție și trimis cu primul avion înapoi în România. Decizia a fost luată în contextul unor tensiuni majore la nivel înalt. Trustul a investit sume uriașe pentru deplasare echipei în Republica Dominicană, investiții care nu s-au reflectat în audiență. Deși ideea de a comenta evenimentele din teren sunau promițător pe hârtie, în realitate execuția a fost considerată un eșec de către șefii trustului.

Va supraviețui emisiunea ,,Survivor: Povești din junglă”

În prezent, situația emisiunii este privită ca un eșec răsunător, fiind perceput mai degrabă ca o emisiune  de umplutură decât o extensie a show-ului principal. Cheltuielile ridicate nu mai pot fi justificate în fața rezultatelor dezamăgitoare, ceea ce forțează conducerea să caute soluții urgente pentru a recupera publicul deja pierdut. Rămâne de văzut ce strategie va lua trustul media în perioada următoare și dacă vor mai urma și alte demisii la nivel de personal, potrivit cancan

Tags:
Citește și...
Dublă tragedie pentru Ioana Ginghină! Vedeta a rămas fără job și este în doliu chiar la început de an
Monden
Dublă tragedie pentru Ioana Ginghină! Vedeta a rămas fără job și este în doliu chiar la început de an
Alina Sorescu rupe tăcerea la un an de la divorțul. Ce spune artista despre o posibilă relație
Monden
Alina Sorescu rupe tăcerea la un an de la divorțul. Ce spune artista despre o posibilă relație
Zmeura de aur 2026. Cele mai neinspirate producții cinematografice vor fi „recompensate” pe 14 martie
Monden
Zmeura de aur 2026. Cele mai neinspirate producții cinematografice vor fi „recompensate” pe 14 martie
Irina Loghin: „Nu mai au niciun fel de limită și bun simț!”. De ce a ajuns la secția de poliție
Monden
Irina Loghin: „Nu mai au niciun fel de limită și bun simț!”. De ce a ajuns la secția de poliție
Mara Bănică a slăbit 4 kilograme într-o săptămână. Iată ce regim a urmat
Monden
Mara Bănică a slăbit 4 kilograme într-o săptămână. Iată ce regim a urmat
Elena Gheorghe, dezvăluiri despre căsnicie. De la ce se ceartă cel mai des cu soțul ei, Cornel Ene: „Apar foarte multe scântei”
Monden
Elena Gheorghe, dezvăluiri despre căsnicie. De la ce se ceartă cel mai des cu soțul ei, Cornel Ene: „Apar foarte multe scântei”
Jennifer Lopez, gest impresionant pe străzile din Los Angeles. Cântăreața a fost surprinsă oferind bani unui cerșetor (VIDEO)
Monden
Jennifer Lopez, gest impresionant pe străzile din Los Angeles. Cântăreața a fost surprinsă oferind bani unui cerșetor (VIDEO)
Cătălin Vișănescu nu mai este singur! Cu cine s-a afișat după divorțul de Betty Salam (VIDEO)
Monden
Cătălin Vișănescu nu mai este singur! Cu cine s-a afișat după divorțul de Betty Salam (VIDEO)
Anamaria Prodan face dezvăluiri: ,,Mi-a dat Dumnezeu doi băieți minunați”
Monden
Anamaria Prodan face dezvăluiri: ,,Mi-a dat Dumnezeu doi băieți minunați”
Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, lovitură la propria nuntă: ,,Au lăsat plicuri goale ”
Monden
Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, lovitură la propria nuntă: ,,Au lăsat plicuri goale ”
Ultima oră
22:09 - Muncitor român abandonat în Germania. A murit după două zile de suferință, fără ajutor medical
22:05 - Dublă tragedie pentru Ioana Ginghină! Vedeta a rămas fără job și este în doliu chiar la început de an
21:51 - Inteligența artificială schimbă regulile în universități. Ce obligații noi au studenții din România
21:33 - Consiliul European de la Bruxelles. Emmanuel Macron laudă zidul Europei Unite care i-a făcut față lui Trump
21:02 - Elon Musk a șocat audiența de la Davos cu predicții despre viitor: Roboții vor fi mai numeroși decât oamenii
20:59 - Nicușor Dan salută reducerea tensiunilor dintre UE și Donald Trump: „Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România”
20:33 - Traian Băsescu știe când se vor îmbunătăți relațiile cu SUA. De ce nu este Trump interesat de România (VIDEO)
20:15 - Cât de sigură e cea pe care o bei zilnic. Diferențele reale dintre varianta de la robinet și cea îmbuteliată
20:03 - Acordul Mercosur explicat de Traian Băsescu. De ce este un lucru bun pentru România (VIDEO)
19:41 - Băsescu îi dă dreptate Maiei Sandu referitor la referendumul privind unirea cu România: „În momentul de față nu sunt 51% dintre cetățenii moldoveni care să dorească acest lucru” (VIDEO)