După o perioadă în care a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii, Cătălin Măruță revine în atenția publicului cu un nou proiect. Retragerea de pe micile ecrane nu a însemnat o pauză, ci mai degrabă începutul unei noi etape în cariera sa.

Prezentatorul TV își mută activitatea în mediul online. a ales să se adapteze la noile obiceiuri de consum ale publicului, tot mai orientat către conținut digital.

Ce este „Măruță și prietenii”, noul proiect lansat online

Noua direcție este reprezentată de canalul de YouTube „Măruță și prietenii”, gândit ca un spațiu deschis pentru dialog și informare. Platforma își propune să aducă în fața publicului subiecte actuale, explicate clar și pe înțelesul tuturor, potrivit .

Acest pas marchează trecerea de la televiziunea clasică la online, o tendință tot mai vizibilă în industria media, unde creatorii caută să fie mai aproape de public și mai flexibili în abordare.

Cătălin Măruță revine! Cu ce vine diferit noul format propus de el

Canalul propune un stil diferit față de emisiunile TV clasice, mizând pe discuții relaxate, invitați relevanți și teme de interes general. Accentul cade pe claritate și utilitate, astfel încât informațiile să fie ușor de înțeles pentru orice categorie de public.

Formatul este construit astfel încât să elimine rigiditatea specifică televiziunii tradiționale și să ofere o experiență mai apropiată de realitatea de zi cu zi.

Ce este emisiunea „Fără programare” și cui se adresează

Primul proiect lansat pe acest canal este emisiunea „Fără programare”, realizată împreună cu medicul Marius Sava. Conceptul aduce în prim-plan teme din domeniul medical, dar într-o manieră accesibilă și prietenoasă.

Scopul este ca informațiile despre sănătate să fie explicate simplu, astfel încât oamenii să le poată înțelege și aplica în viața de zi cu zi, fără dificultăți.

„Mă bucur să fac parte din proiectul «Măruță și Prietenii», un spațiu în care informația medicală ajunge mai aproape de oameni, într-un mod simplu și corect. Cred că este nevoie, mai mult ca oricând, de educație pentru sănătate, explicată pe înțelesul tuturor. Colaborarea cu Cătălin Măruță vine natural, pentru că împărtășim aceeași dorință de a aduce conținut relevant și de încredere către public,” a precizat dr. Marius Sava.

Cătălin Măruță revine! De ce mizează pe conținut educativ și accesibil

Conceptul emisiunii pune accent pe apropierea dintre specialist și public. Discuțiile sunt prezentate într-un mod relaxat, fără barierele clasice ale mediului medical, ceea ce ajută la o mai bună înțelegere a subiectelor.

Publicul poate astfel să obțină informații utile fără presiunea unei consultații formale, într-un cadru prietenos și accesibil.

„Mi-am dorit să construiesc un loc în care oamenii să găsească informații verificate, explicate simplu și oferite de oameni în care am încredere. «Măruță și prietenii» este despre conexiuni reale și conținut care contează în viața de zi cu zi”, a explicat Cătălin Măruță.