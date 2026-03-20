Acasa » Monden » Cătălin Măruță revine după plecarea de la PRO TV. Unde va putea fi urmărit prezentatorul TV

Cătălin Măruță revine după plecarea de la PRO TV. Unde va putea fi urmărit prezentatorul TV

Ana Maria
20 mart. 2026, 09:58
Cătălin Măruță revine după plecarea de la PRO TV. Unde va putea fi urmărit prezentatorul TV
Sursa foto: Facebook / @Catalin Maruta
Cuprins
  1. Ce este „Măruță și prietenii”, noul proiect lansat online
  2. Cătălin Măruță revine! Cu ce vine diferit noul format propus de el
  3. Ce este emisiunea „Fără programare” și cui se adresează
  4. Cătălin Măruță revine! De ce mizează pe conținut educativ și accesibil

După o perioadă în care a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii, Cătălin Măruță revine în atenția publicului cu un nou proiect. Retragerea de pe micile ecrane nu a însemnat o pauză, ci mai degrabă începutul unei noi etape în cariera sa.

Prezentatorul TV își mută activitatea în mediul online. Măruță a ales să se adapteze la noile obiceiuri de consum ale publicului, tot mai orientat către conținut digital.

Ce este „Măruță și prietenii”, noul proiect lansat online

Noua direcție este reprezentată de canalul de YouTube „Măruță și prietenii”, gândit ca un spațiu deschis pentru dialog și informare. Platforma își propune să aducă în fața publicului subiecte actuale, explicate clar și pe înțelesul tuturor, potrivit Cancan.

Acest pas marchează trecerea de la televiziunea clasică la online, o tendință tot mai vizibilă în industria media, unde creatorii caută să fie mai aproape de public și mai flexibili în abordare.

Cătălin Măruță revine! Cu ce vine diferit noul format propus de el

Canalul propune un stil diferit față de emisiunile TV clasice, mizând pe discuții relaxate, invitați relevanți și teme de interes general. Accentul cade pe claritate și utilitate, astfel încât informațiile să fie ușor de înțeles pentru orice categorie de public.

Formatul este construit astfel încât să elimine rigiditatea specifică televiziunii tradiționale și să ofere o experiență mai apropiată de realitatea de zi cu zi.

Ce este emisiunea „Fără programare” și cui se adresează

Primul proiect lansat pe acest canal este emisiunea „Fără programare”, realizată împreună cu medicul Marius Sava. Conceptul aduce în prim-plan teme din domeniul medical, dar într-o manieră accesibilă și prietenoasă.

Scopul este ca informațiile despre sănătate să fie explicate simplu, astfel încât oamenii să le poată înțelege și aplica în viața de zi cu zi, fără dificultăți.

Mă bucur să fac parte din proiectul «Măruță și Prietenii», un spațiu în care informația medicală ajunge mai aproape de oameni, într-un mod simplu și corect. Cred că este nevoie, mai mult ca oricând, de educație pentru sănătate, explicată pe înțelesul tuturor. Colaborarea cu Cătălin Măruță vine natural, pentru că împărtășim aceeași dorință de a aduce conținut relevant și de încredere către public,” a precizat dr. Marius Sava.

Cătălin Măruță revine! De ce mizează pe conținut educativ și accesibil

Conceptul emisiunii pune accent pe apropierea dintre specialist și public. Discuțiile sunt prezentate într-un mod relaxat, fără barierele clasice ale mediului medical, ceea ce ajută la o mai bună înțelegere a subiectelor.

Publicul poate astfel să obțină informații utile fără presiunea unei consultații formale, într-un cadru prietenos și accesibil.

Mi-am dorit să construiesc un loc în care oamenii să găsească informații verificate, explicate simplu și oferite de oameni în care am încredere. «Măruță și prietenii» este despre conexiuni reale și conținut care contează în viața de zi cu zi”, a explicat Cătălin Măruță.

Citește și...
Momente de îngrijorare pentru Chuck Norris! Actorul, dus de urgență la spital
Monden
Momente de îngrijorare pentru Chuck Norris! Actorul, dus de urgență la spital
Daciana Sârbu a stabilit clar ce reguli are în privința relației dintre iubit și fiicele sale
Monden
Daciana Sârbu a stabilit clar ce reguli are în privința relației dintre iubit și fiicele sale
Mărturisirile Adelinei Pestrițu după 11 ani de TV. De ce a ales riscul online-ului
Monden
Mărturisirile Adelinei Pestrițu după 11 ani de TV. De ce a ales riscul online-ului
Prima reacție a lui Andi Moisescu după ce a rămas fără emisiunea de la Pro TV „Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată”
Monden
Prima reacție a lui Andi Moisescu după ce a rămas fără emisiunea de la Pro TV „Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată”
Hoții au dat lovitura la o fabrică Prada. Stratagema prin care au reușit să scape de poliție
Monden
Hoții au dat lovitura la o fabrică Prada. Stratagema prin care au reușit să scape de poliție
Dan Negru a vorbit despre salariul din TV : „O meserie pe care aș fi făcut-o și gratis!”
Monden
Dan Negru a vorbit despre salariul din TV : „O meserie pe care aș fi făcut-o și gratis!”
După divorț, nimeni nu se aștepta la asta! Adriana Simionescu s-a logodit în mare secret
Monden
După divorț, nimeni nu se aștepta la asta! Adriana Simionescu s-a logodit în mare secret
Fiul Andreei Bănică, victima bullying-ului: „De aici pornesc toate acele lucruri rele”. Ce a pățit Noah (FOTO)
Monden
Fiul Andreei Bănică, victima bullying-ului: „De aici pornesc toate acele lucruri rele”. Ce a pățit Noah (FOTO)
Cu ce femeie s-a afișat Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Detaliul care a atras atenția
Monden
Cu ce femeie s-a afișat Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Detaliul care a atras atenția
Mariana Dănescu revine pe micile ecrane după aproape 20 de ani. Apariția care i-a luat pe toți prin surprindere
Monden
Mariana Dănescu revine pe micile ecrane după aproape 20 de ani. Apariția care i-a luat pe toți prin surprindere
