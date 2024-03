Cătălin Moroșanu, dezvăluiri neștiute despre relaţia cu soţia sa, Georgiana. Sunt împreună de mai bine de 20 de ani: „Am avut și momente mai dificile”

Cătălin Moroșanu se numără printre cei mai cunoscuți luptători români. are o căsnicie minunată cu soția sa, Georgiana, pe care o cunoaște de la vârsta de 17 ani.

În cadrul unui interviu acesta a dezvăluit că mariajul lor a fost pus la încercare de multe ori, dar cu toate acestea au reușit să treacă peste orice obstacol.

Cătălin Moroșanu, detalii neștiute din mariajul cu Georgiana

Cătălin Moroșanu are o relație de peste 20 de ani cu Georgiana, femeia cu care s-a căsătorit în anul 2012. Cei doi formează o familie minunată și au împreună o fată și un băiat.

Întrebat care este secretul longevității relației lor, sportivul a răspuns: „Sincer să spun, datorită faptului că ne-am cunoscut de la o vârstă fragedă am reușit să ne acceptăm unul pe altul și să ne educăm. A fost un avantaj că ne-am știut de mici, iar în orice relație e nevoie de compromisuri. , iar asta e foarte bine. Copiii, care au venit la momentul oportun, au cimentat relația. Faptul că suntem prieteni contează foarte mult, noi suntem parteneri de viață. Nu există o gândire clasică, ci totul facem împreună.”

Luptătorul de K1 a vorbit și despre viața lor de cuplu după ce ați devenit părinți.

„Încercăm mereu, când avem timp liber, să evadăm, să mergem într-o vacanță sau să avem activități comune. , deoarece pentru o relație solidă este extrem de important să ne facem timp de noi”, a declarat Cătălin Moroșanu, notează .

Cum au depășit cei doi situațiile dificile din căsnicie

În cadrul interviului, Cătălin Moroșanu a spus și ce i-a ținut împreună, în ciuda greutăților pe care le-au întâmpinat.

„Am avut, ca în orice relație, și momente mai dificile. Dar am rămas împreună și am depășit orice clipă mai grea. D-asta am și rămas împreună. Mereu trebuie să ne amintim cine am fost, cum am crescut împreună și cum vom fi pe mai departe”, a mai dezvăluit sportivul.