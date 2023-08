Cătălin Moroșanu spune tot / Motivul pentru care a respins oferta de a deveni bodyguardul lui Gigi Becali: „Trebuie să mergi pe calea cea grea”

cele mai familiare și respectate din patria noastră. Remarcabilul kickboxer se află acum în fruntea unei cariere strălucite, rezultat al efortului său susținut și incontestabil.

Cătălin Moroșanu a refuzat să fie bodyguardul lui Gigi Becali

Cu toate acestea, nu a fost mereu lin și fără obstacole, iar la începutul său în lumea sportului s-a confruntat cu provocări financiare semnificative. Cu toate acestea, el împărtășește că a rămas neclintit în fața ispitelor și a respins chiar o ofertă uluitoare din partea lui Gigi Becali.

La începutul carierei sale, el a respins o tentantă ofertă de a deveni bodyguardul lui Gigi Becali. Decizia sa de a nu accepta acest rol s-a dovedit a fi corectă în timp, iar acum este convins că a evitat pierderi semnificative.

Moroșanu: „A contat și loialitatea față de antrenorul meu”

„Sunt momente în viață când ai de ales autostrada sau cărarea îngustă. Ca să te bucuri cu adevărat de viață și de reușita ta, trebuie să mergi pe calea cea grea, doar atunci poți să simți satisfacția și bucuria. Soția mea, antrenorul, mama, tata, prietenii m-au ținut acolo, au fost foarte importanți în această decizie. A contat și loialitatea față de antrenorul meu.

Ar fi trebuit să las totul și să mă duc în altă parte. Contează foarte mult în viață să fii și loial, mai ales ca sportiv. Antrenorul este coechipierul tău, este singura persoană care stă în colț și îți dă sfaturi. Am mers pe această cale. Câteodată este greu să alegi: „Gata, sunt bogat, am casă, am vilă!”. Pe termen scurt poate că ai beneficii, dar pe termen lung sunt sigur că aș fi avut doar de pierdut!”, a mărturisit Cătălin Moroșanu pentru .