Cătălin Moroșanu, fostul kickboxer și pugilist român, a povestit că s-a apucat de sport și a cunoscut succesul astfel, pentru că a fost agresat de colegi la școală, în copilărie și adolescență. l-a supărat și frustrat inițial, dar apoi l-a ambiționat, a muncit și acum a devenit . Moroșanu a venit și cu câteva sfaturi pentru copiii care sunt umiliți la școală de alți elevi.

Ce a povestit Cătălin Moroșanu despre suferința din copilărie

„Știi de unde vine ambiția? Uite, îți dau un exemplu. Primul lucru e suferința. Eu, când eram copil, am suferit foarte mult, începând din clasa a cincea, când mă lăsa mama, la 11 ani, la cămin. Singur, copil de 11 ani. Acum să întrebi părinții ăștia care își lasă copiii de 11 ani la cămin…

M-a lăsat acolo și m-a lăsat între adolescenți, care erau și în clasa a noua, a zecea, a doisprezecea. Și cel mai mare bullying pe care puteam să-l iau în viața mea acolo l-am luat. Îmi luau mâncarea – ”ce aia dus de mâncare? dă-ne și nouă!” – spală șosetele, du gunoiul, chestii din astea… La mine lucrurile astea erau zilnice.

Apoi când, m-am dus la liceu în 5 – 8, era: ”țăranul”, ”ce faci, măi? tu ești de la țară!”. Atunci așa erau vremurile… Eram și un pic diferit, că eram pistruiat și roșcat, și eram, într-adevăr, o personă diferită de ceilalți copii. Și acolo m-au agresat foarte tare și pe mine. Șuturi în fund, lucruri din astea și am suferit foarte mult, foarte mult am suferit și sufeream, sufeream, sufeream și am început să mă frustrez: ”băi, cât să mai iau?”.

Și, după această frustrare, am zis că trebuie să fac ceva cu viața mea și m-am apucat de sport. De aia sportul m-a salvat pe mine. M-am apucat de rugby la 14 ani și din frustrare în frustrare se dezvoltă ambiția.

Deci suferință, frustrare ,ambiția și după ambiție ce vine? Performanța, succesul! De acolo mi-a venit mie ambiția: ”mă apuc de sportul ăla și vă arăt eu cât de șmecher sunt și cât de tare pot să fiu, să nu mai faceți mișto de mine!” (…) Și majoritate oamenilor ambițioși sunt ăia care au suferit”, a povestit Cătălin Moroșanu, în , moderat de Nicoleta Luciu.

Ce sfaturi are Cătălin Moroșanu pentru copiii victime ale bullying-ului

Acesta a avut și câteva sfaturi în situațiile în care copiii sunt victime ale bullying-ului: