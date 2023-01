Cătălin Scărlătescu a avut nevoie de intervenția medicului la America Express: „Am crezut că mor”

Cătălin Scărlătescu a avut nevoie de îngrijiri medicale, la America Express. Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au trecut prin momente dificile în ediția 9 a emisiunii America Express.

Juratul de la Chefi la cuțite a acuzat stări de rău și a avut nevoie de intervenția medicilor. Echipa a fost nevoită să își găsească un loc de cazare, după o zi grea.

Juratul și iubita sa au încercat să-i convingă pe localnici să le ofere cazare pentru o noapte, iar atunci când cineva a acceptat, cei doi s-au bucurat foarte tare. Cu toate astea, juratul de la Chefi la cuțite și Doina Teodoru au aflat că trebuie să meargă iar cu trajineras.

Cu toate astea, bucuria nu a durat mult, deoarece au aflat că trebuie să meargă din nou cu trajineras. Ulterior, Scărlătescu a cerut intervenția medicilor deoarece era epuizat. „Ne urmărea trajineras. Am mers cu trajineras. Am făcut prima la dreapta, am intrat într-o curte. Ne-a băgat în casă, mare, cu o boltă. I-am zis să ne lase pe canapele, eu deja nu mai puteam. Așteptam să vină medicul, că eram terminat”, a zis Cătălin Scărlătescu, potrivit !.

Cătălin Scărlătescu a așteptat sosirea medicului, pentru a fi consultat. Ulterior, concurentul a primit îngrijiri medicale și și-a revenit într-un final. Juratul de la Chefi la cuțite a mărturisit că se simțea foarte rău.

„Aveam nevoie de asistență medicală. În zona pancreasului erau niște inflamații periculoase, dădea băiatul niște cuțite de nu avea treabă. , îmi vâjâia capul, am crezut că rămân mort acolo. Mi-a băgat o branulă, mi-a făcut un amestec pentru venă, să îmi revin. Nu am vrut să mănânc, nu mai aveam nici chef de mine’, a mai spus Scărlătescu.