B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Câți bani a încasat Jamila din clipurile cu rețete publicate pe internet: “A pornit dintr-o joacă”

Câți bani a încasat Jamila din clipurile cu rețete publicate pe internet: “A pornit dintr-o joacă”

Ana Maria
04 sept. 2025, 17:04
Câți bani a încasat Jamila din clipurile cu rețete publicate pe internet: “A pornit dintr-o joacă”
Sursa foto: Facebook - JamilaCuisine

Jamila este una dintre cele mai celebre food bloggerițe din România. Jamila, pe numele său real Geanina Staicu-Avram, a prins la public cu rețetele sale pe care le-a publicat atât în format video, cât și în scris.

Cuprins:

  • Ce profit a înregistrat Jamila
  • Cine este Geanina Staicu-Avram, cunoscută sub numele de Jamila
  • Cum a început succesul Jamilei

Ce profit a înregistrat Jamila

Firma Jamila Production SRL, care gestionează conținutul video, a înregistrat în 2024 afaceri de 2,45 milioane lei, cu 4% mai mult față de 2023.

Profitul net înregistrat este de 1,8 milioane lei, în ușoară scădere, cu 8%, potrivit datelor raportate la Ministerul de Finanțe, disponibile pe platforma Termene.

Jamila Shop, firma înființată în vara lui 2023 pentru administrarea magazinului online, a raportat pentru 2024 pierderi de 18.700 lei, la afaceri de aproape 37.800 de lei.

Canalul de Youtube a fost deschis în anul 2012, iar astăzi a ajuns la 1,94 milioane de abonați și 1.200 de clipuri cu rețete postate. Acestea au adunat peste 671,86 milioane de vizionări.

Potrivit Știripesurse, în medie, Jamila câștiga anul trecut în jur de 4.000 de euro săptămânal, în afara parteneriatelor sale publicitare.

În ceea ce privește pagina sa de Facebook, acolo are 1,7 milioane de urmăritori, pe TikTok a strâns peste 591.000, iar pe Instagram are peste 336.000 de urmăritori.

Cine este Geanina Staicu-Avram, cunoscută sub numele de Jamila

Jamila este din București, a absolvit facultatea de Relații Internaționale și este pasionată de limba franceză. Ea este căsătorită cu un bărbat de origine marocană, Mohamed, și împreună au doi copii.

Jamila a povestit acum mai mult timp că s-a apucat de gătit după ce a combinat rețetele bunicii sale cu diverse condimente pe care le avea de la soacra ei din Maroc.

„A pornit dintr-o joacă, ca și Jamila, până la urmă. Eu am terminat un liceu de limba franceză și se vorbea foarte mult franceza la mine în liceu. Făceam foarte multe ore de limba franceză și mama nu știa foarte bine dacă eu vorbesc franceza așa cum ar fi trebuit și mi-a spus la un moment dat că vrea să mă vadă vorbind cu un nativ francez și la momentul acela nu erau rețelele de socializare ca acum. Am intrat pe mIRC, pe chat-ul acela din Franța și acolo l-am întâlnit pe soțul meu. Am vorbit, mi-a dat un blog cu el și nu-mi plăceau pozele lui. Nu a fost dragoste la prima vedere, pentru că erau niște poze, nu mi se părea ceva extraordinar în pozele alea, nu mă dăduse el pe mine pe spate, dar că nici eu pe el probabil.

Nu m-am uitat la el ca la un posibil iubit, soț, era doar un băiat, dar, nu știu din ce motiv, am continuat să vorbim și în afara mIRC-ului’, a mărturisit Jamila, la Kanal D.

Cum a început succesul Jamilei

Jamila a mai spus că nu se aștepta să aibă un asemenea succes.

„Eu am crezut că o să fac rețete pentru mama, verișoara mea de la Craiova și soacra din Maroc sau prietenele mele din liceu sau facultate. Dar au venit oameni străini, pe care nu îi cunoșteam și au început să crească vizualizările și oamenii să îmi ceară rețete în continuare. Atunci am zis – OK, nu facem doar rețete marocane, că oamenii nu vor doar rețete marocane. Și am început să facem rețete românești, rețete internaționale, rețete în general. Ziceam, hai să facem ce ni se cere! Atunci și acum, punem foarte mare preț pe comunitate”, a mai povestit Geanina Staicu-Avram, la TVR, în urmă cu ceva timp.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tudor Chirilă sare în apărarea tinerilor criticați că vor o carieră muzicală pentru bani: „Eu sunt un om bun și de treabă, dar probabil nu mă ajută fața”
Monden
Tudor Chirilă sare în apărarea tinerilor criticați că vor o carieră muzicală pentru bani: „Eu sunt un om bun și de treabă, dar probabil nu mă ajută fața”
Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, despre lupta cu demența: „Am fost izolată și copleșită”. Familia actorului găsește puterea să meargă mai departe
Externe
Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, despre lupta cu demența: „Am fost izolată și copleșită”. Familia actorului găsește puterea să meargă mai departe
Serghei Mizil, declarații spumoase despre participarea la Asia Express. Ce a spus despre adversari: „Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia”
Monden
Serghei Mizil, declarații spumoase despre participarea la Asia Express. Ce a spus despre adversari: „Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia”
Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
Externe
Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
Ispita Liviu Trif, mărturisiri despre experiența din Thailanda. Ce a spus despre concurenta Ionela Coșa, dar și despre viața amoroasă
Monden
Ispita Liviu Trif, mărturisiri despre experiența din Thailanda. Ce a spus despre concurenta Ionela Coșa, dar și despre viața amoroasă
Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii dintr-o secție de oncologie. „A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată”
Monden
Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii dintr-o secție de oncologie. „A fost o zi pe care nu o voi uita niciodată”
Surpriză uriașă după Insula Iubirii. Cine e concurenta care ar fi acum însărcinată: „Parcă mi se rupe sufletul”
Monden
Surpriză uriașă după Insula Iubirii. Cine e concurenta care ar fi acum însărcinată: „Parcă mi se rupe sufletul”
Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
Monden
Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”
Motivul pentru care Anamaria Prodan amână nunta cu Ronald Gavril: „Nu-l mai vedeți”
Monden
Motivul pentru care Anamaria Prodan amână nunta cu Ronald Gavril: „Nu-l mai vedeți”
Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi
Monden
Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi
Ultima oră
17:54 - Cinci persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 96 de milioane de lei
17:50 - Rent a car în România: „preț afișat” vs. preț final – cum eviți taxele surpriză
17:37 - Incident șocant! Un copil de 13 ani a fost snopit în bătaie de un bărbat de 40 de ani. Cum s-a petrecut agresiunea
17:36 - Proiect în Parlament: Te enervezi la ghișeu? Rişti amenzi de mii de lei! Bugetarii primesc protecție maximă printr-o nouă lege
17:34 - Tudor Chirilă sare în apărarea tinerilor criticați că vor o carieră muzicală pentru bani: „Eu sunt un om bun și de treabă, dar probabil nu mă ajută fața”
17:31 - Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, despre lupta cu demența: „Am fost izolată și copleșită”. Familia actorului găsește puterea să meargă mai departe
16:56 - Serghei Mizil, declarații spumoase despre participarea la Asia Express. Ce a spus despre adversari: „Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia”
16:48 - OFICIAL | Ianis Hagi a fost prezentat în Turcia
16:44 - Reacția lui Florin Spătaru (PSD), după ce ÎCCJ a decis să atace la CCR reforma pensiilor magistraților: „Sper că, așa cum arată legea acum, să îndeplinească toate cerințele constituționale” (VIDEO)
16:36 - Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani