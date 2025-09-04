Câți bani a încasat Jamila din clipurile cu rețete publicate pe internet: “A pornit dintr-o joacă”

este una dintre cele mai celebre food din România. Jamila, pe numele său real Geanina Staicu-Avram, a prins la public cu rețetele sale pe care le-a publicat atât în format video, cât și în scris.

Ce profit a înregistrat Jamila

Firma Jamila Production SRL, care gestionează conținutul video, a înregistrat în 2024 afaceri de 2,45 milioane lei, cu 4% mai mult față de 2023.

Profitul net înregistrat este de 1,8 milioane lei, în ușoară scădere, cu 8%, potrivit datelor raportate la Ministerul de Finanțe, disponibile pe platforma .

Jamila Shop, firma înființată în vara lui 2023 pentru administrarea magazinului online, a raportat pentru 2024 pierderi de 18.700 lei, la afaceri de aproape 37.800 de lei.

a fost deschis în anul 2012, iar astăzi a ajuns la 1,94 milioane de abonați și 1.200 de clipuri cu rețete postate. Acestea au adunat peste 671,86 milioane de vizionări.

Potrivit , în medie, Jamila câștiga anul trecut în jur de 4.000 de euro săptămânal, în afara parteneriatelor sale publicitare.

În ceea ce privește pagina sa de Facebook, acolo are 1,7 milioane de urmăritori, pe TikTok a strâns peste 591.000, iar pe Instagram are peste 336.000 de urmăritori.

Cine este Geanina Staicu-Avram, cunoscută sub numele de Jamila

Jamila este din București, a absolvit facultatea de Relații Internaționale și este pasionată de limba franceză. Ea este căsătorită cu un bărbat de origine marocană, Mohamed, și împreună au doi copii.

Jamila a povestit acum mai mult timp că s-a apucat de gătit după ce a combinat rețetele bunicii sale cu diverse condimente pe care le avea de la soacra ei din Maroc.

„A pornit dintr-o joacă, ca și Jamila, până la urmă. Eu am terminat un liceu de limba franceză și se vorbea foarte mult franceza la mine în liceu. Făceam foarte multe ore de limba franceză și mama nu știa foarte bine dacă eu vorbesc franceza așa cum ar fi trebuit și mi-a spus la un moment dat că vrea să mă vadă vorbind cu un nativ francez și la momentul acela nu erau rețelele de socializare ca acum. Am intrat pe mIRC, pe chat-ul acela din Franța și acolo l-am întâlnit pe soțul meu. Am vorbit, mi-a dat un blog cu el și nu-mi plăceau pozele lui. Nu a fost dragoste la prima vedere, pentru că erau niște poze, nu mi se părea ceva extraordinar în pozele alea, nu mă dăduse el pe mine pe spate, dar că nici eu pe el probabil.

Nu m-am uitat la el ca la un posibil iubit, soț, era doar un băiat, dar, nu știu din ce motiv, am continuat să vorbim și în afara mIRC-ului’, a mărturisit Jamila, la Kanal D.

Cum a început succesul Jamilei

Jamila a mai spus că nu se aștepta să aibă un asemenea succes.

„Eu am crezut că o să fac rețete pentru mama, verișoara mea de la Craiova și soacra din Maroc sau prietenele mele din liceu sau facultate. Dar au venit oameni străini, pe care nu îi cunoșteam și au început să crească vizualizările și oamenii să îmi ceară rețete în continuare. Atunci am zis – OK, nu facem doar rețete marocane, că oamenii nu vor doar rețete marocane. Și am început să facem rețete românești, rețete internaționale, rețete în general. Ziceam, hai să facem ce ni se cere! Atunci și acum, punem foarte mare preț pe comunitate”, a mai povestit Geanina Staicu-Avram, la TVR, în urmă cu ceva timp.