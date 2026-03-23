Andrei Beleuț a părăsit duminică seara competiția Survivor după un duel pierdut. Chiar și așa, fostul concurent pleacă acasă cu un câștig important.

Ediția din 22 martie a reality show-ului a schimbat complet dinamica din tribul Războinicilor, după o eliminare care i-a luat prin surprindere pe mulți dintre fanii emisiunii. Deși era văzut drept unul dintre concurenții de bază ai echipei, Andrei Beleuț a fost nevoit să părăsească competiția.

Totul s-a decis în urma votului din consiliul tribal, unde acesta a primit cinci voturi din partea colegilor, fiind trimis direct în duel.

Cum s-a desfășurat duelul de eliminare

Andrei Beleuț a intrat în confruntare cu Lucian Popa, ales de Maria, cea care deținea imunitatea. Alegerea nu a fost una întâmplătoare, aceasta a spus că Lucian este unul dintre pilonii echipei.

Duelul s-a încheiat rapid, cu victoria clară a lui Lucian, scor 2-0, ceea ce a însemnat eliminarea lui Beleuț din competiția desfășurată în Republica Dominicană.

Câți bani a câștigat Andrei Beleuț la Survivor

Chiar dacă nu a ajuns până în fazele finale, participarea sa nu a fost lipsită de beneficii financiare.

Pentru fiecare etapă petrecută în competiție, Andrei Beleuț a fost plătit cu 1.000 de euro. În total, după 11 săptămâni, acesta pleacă acasă cu suma de 11.000 de euro, potrivit .

Este un câștig considerabil, care reflectă atât durata participării, cât și efortul depus în probele dificile.

Ce a declarat concurentul după ce a fost eliminat

La plecare, Andrei Beleuț a transmis un mesaj sincer și emoționant pentru colegii săi:

„Îmi pare rău că am pierdut. Mai era puțin până la unificare. Așa a fost să fie. Un săculeț a făcut diferența. A fost mai bun Lucian. Să fiți puternici cu toții, să fiți buni unii cu ceilalți. Sunt fericit că am făcut parte din această echipă, asta este, duelul nu l-am câștigat. Îmi pare rău.”, a spus el.

Cum a fost văzut Andrei Beleuț de către ceilalți concurenți

Duelul a fost unul încărcat cu multe emoții și pentru Lucian Popa, care a recunoscut dificultatea confruntării.

După încheierea meciului, acesta a vorbit despre impactul pe care Beleuț l-a avut în echipă, descriindu-l drept un „talisman” și o prezență pozitivă, care a contribuit la atmosfera din trib.