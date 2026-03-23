Andrei Beleuț, eliminat înainte de unificare. Câți bani a primit după ce a părăsit Survivor

Ana Maria
23 mart. 2026, 10:59
Sursa foto: Instagra, / @beleutandrei
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat duelul de eliminare
  2. Câți bani a câștigat Andrei Beleuț la Survivor
  3. Ce a declarat concurentul după ce a fost eliminat
  4.  Cum a fost văzut Andrei Beleuț de către ceilalți concurenți

Andrei Beleuț a părăsit duminică seara competiția Survivor după un duel pierdut. Chiar și așa, fostul concurent pleacă acasă cu un câștig important.

Ediția din 22 martie a reality show-ului Survivor a schimbat complet dinamica din tribul Războinicilor, după o eliminare care i-a luat prin surprindere pe mulți dintre fanii emisiunii. Deși era văzut drept unul dintre concurenții de bază ai echipei, Andrei Beleuț a fost nevoit să părăsească competiția.

Totul s-a decis în urma votului din consiliul tribal, unde acesta a primit cinci voturi din partea colegilor, fiind trimis direct în duel.

Cum s-a desfășurat duelul de eliminare

Andrei Beleuț a intrat în confruntare cu Lucian Popa, ales de Maria, cea care deținea imunitatea. Alegerea nu a fost una întâmplătoare, aceasta a spus că Lucian este unul dintre pilonii echipei.

Duelul s-a încheiat rapid, cu victoria clară a lui Lucian, scor 2-0, ceea ce a însemnat eliminarea lui Beleuț din competiția desfășurată în Republica Dominicană.

Câți bani a câștigat Andrei Beleuț la Survivor

Chiar dacă nu a ajuns până în fazele finale, participarea sa nu a fost lipsită de beneficii financiare.

Pentru fiecare etapă petrecută în competiție, Andrei Beleuț a fost plătit cu 1.000 de euro. În total, după 11 săptămâni, acesta pleacă acasă cu suma de 11.000 de euro, potrivit Cancan.

Este un câștig considerabil, care reflectă atât durata participării, cât și efortul depus în probele dificile.

Ce a declarat concurentul după ce a fost eliminat

La plecare, Andrei Beleuț a transmis un mesaj sincer și emoționant pentru colegii săi:

„Îmi pare rău că am pierdut. Mai era puțin până la unificare. Așa a fost să fie. Un săculeț a făcut diferența. A fost mai bun Lucian. Să fiți puternici cu toții, să fiți buni unii cu ceilalți. Sunt fericit că am făcut parte din această echipă, asta este, duelul nu l-am câștigat. Îmi pare rău.”, a spus el.

 Cum a fost văzut Andrei Beleuț de către ceilalți concurenți

Duelul a fost unul încărcat cu multe emoții și pentru Lucian Popa, care a recunoscut dificultatea confruntării.

După încheierea meciului, acesta a vorbit despre impactul pe care Beleuț l-a avut în echipă, descriindu-l drept un „talisman” și o prezență pozitivă, care a contribuit la atmosfera din trib.

