De ce l-a ales Bella Santiago pe Nicu Grigore? Dezvăluiri emoționante după plecarea lui de la Survivor

Flavia Codreanu
12 mart. 2026, 18:31
De ce l-a ales Bella Santiago pe Nicu Grigore? Dezvăluiri emoționante după plecarea lui de la Survivor
Foto: Bella Santiago / Facebook
Cuprins
  1. De ce a părăsit Nicu Grigore competiția Survivor 2026
  2. Bella Santiago a publicat un mesaj emoționant  despre tatăl vitreg al fiicei ei
  3. Cum a reușit Nicu Grigore să o cucerească pe artistă

Bella Santiago a publicat un mesaj emoționant  pe rețelele de socializare imediat după ce soțul ei, Nicu Grigore, a părăsit competiția Survivor România 2026.

De ce a părăsit Nicu Grigore competiția Survivor 2026

Nicu Grigore a intrat în acest sezon al emisiunii Survivor în echipa Războinicilor, însă parcursul său în jungla dominicană s-a încheiat mai devreme decât și-ar fi dorit fanii. Din cauza unor probleme medicale neprevăzute, acesta a fost nevoit să părăsească show-ul.

„El este soțul meu, un om cu un suflet mare și cu o inimă plină de bunătate. Este omul care mă iubește profund, dar care a ales să o iubească și să o protezeze și pe fiica mea ca și cum ar fi copilul lui. Fiica mea a crescut fără tată, iar din momentul în care el a intrat în viața noastră, a fost alături de ea cu o grijă și o răbdare incredibile”, a scris Bella Santiago pe Instagram.

Bella Santiago a publicat un mesaj emoționant  despre tatăl vitreg al fiicei ei

Cântăreața a oferit detalii intime despre modul în care Nicu Grigore s-a implicat în creșterea fiicei sale, subliniind efortul pe care acesta l-a depus pentru a o ajuta să se integreze și să se simtă protejată.

„A avut răbdare necesară de a sta să învețe limba română, doar ca să se asigure că nimeni nu va râde de ea și că va putea să o ajute, să o înțeleagă și să o susțină. A fost acolo la fiecare pas, ajutând-o să crească frumos, să fie o fată bună, ascultătoare și responsabilă. A contribuit la educația ei și nu a lăsat niciodată să îi lipsească nimic din ceea ce are nevoie un copil. Este un om responsabil și muncitor, un bărbat care are grijă nu doar de familia noastră, ci și de părinții lui”, a adăugat artista.

Cum a reușit Nicu Grigore să o cucerească pe artistă

Pe lângă grija față de copil, Bella Santiago a fost impresionată de modul în care soțul ei a ales să o trateze pe mama ei, care suferă de probleme de sănătate. Artista consideră că Nicu nu este doar un partener, ci un exemplu de bunătate.

„Îmi amintesc și acum prima dată când a întâlnit-o pe mama mea. Fără ezitare, s-a oferit să îi facă masaj și să aibă grijă de ea, cu aceeași bunătate sinceră care îl caracterizează în tot ceea ce face. El este omul care mă iubește pe mine și care a ales să iubească întreaga mea familie. Pentru mine, el nu este doar soțul meu – este sprijinul meu, liniștea mea și un exemplu de om bun, dedicat și plin de iubire”, a încheiat Bella Santiago.

