Florin Salam: „Am avut probleme cu drogurile, era să mor. Degeaba m-am dus la trei spitale”. Unde a reușit să scape de dependență

Florin Salam a mărturisit că a fost dependent de droguri și de alcool și a reușit să scape după ce s-a tratat trei săptămâni într-o clinică din Serbia. El a ajuns acolo la îndemnul soției sale, Roxana Dobre. Acum, manelistul e bine și se simte fericit.

Cum a ajuns Florin Salam să-și trateze dependențele în Serbia

„Am trecut prin multe, am avut probleme cu , era să mor. M-am dus la un spital – pe care l-a găsit nevastă-mea, că degeaba m-am dus la trei spitale, că nu am reușit să fac nimic – în Serbia, după nu știu cât timp. I-am zis ei (n.r. Roxanei Dobre) că degeaba îmi spune să mă duc, dacă nu simte inima mea. Așa o să merg de rușinea ta și am să fug după trei zile din spital, pentru că o să-mi ceară corpul prostii. Când Dumnezeu îmi va spune să merg, o să merg”, a spus Florin Salam, pe TikTok, potrivit

Florin Salam: Eu nu am fost niciodată așa de vindecat

De câteva luni deja, manelistul se simte bine, căci a reușit să scape de dependențe: „La un moment dat, când am simțit ceva în cap, o durere, tot nu m-am lecuit nici atunci. Iar am mai încercat prostii, până m-am dus acasă și i-am zis să mă ducă la spital. Dumnezeu a făcut ca ea să găsească spitalul acesta unic pentru problema pe care o aveam eu și m-a salvat. Eu nu am fost niciodată așa de vindecat. Eram atât de agitat și de stresat… acum dacă mănânc o felie de pâine și beau un pahar de apă, mă simt atât de bine. Sunt bogat din punctul ăsta de vedere, sunt fericit”.