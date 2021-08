Câți bani primește Andreea Esca de la Pro TV? Florin Călinescu a dezlegat misterul, în direct

Cătălin Măruță i-a avut invitați în platoul emisiunii sale „La Măruță” pe Andi Moisescu și Florin Călinescu. La un moment dat, a venit vorba despre salariile lor de la Pro Tv, după care gazda emisiunii i-a întrebat și de salariul Andreei Esca, iar răspunsul lui Florin Călinescu a fost pe măsura întrebării.

Florin Călinescu, despre salariul Andreei Esca

Florin Călinescu și Andi Moisescu sunt împreună jurați la „Românii au talent”. De data aceasta, au fost invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță, de pe Pro TV. Cei doi au participat la testul prieteniei, o rubrică a emisiunii foarte îndrăgită de public. Prin urmare, Florin Călinescu și Andi Moisescu au fost nevoiți să răspundă la câteva întrebări legate de ei pentru a vedea cât de buni prieteni sunt ei și cât de bine se cunosc unul pe celălalt, potrivit unica.ro.

Una dintre întrebări a fost legată de salariu. Cătălin Măruță a întrebat care dintre ei are salariul mai mare, moment în care Andi Moisescu a arătat pe colegul său de la „Românii au talent”. În schimb, Florin Călinesc a afirmat că salariile sunt confidențiale și nu știe cât primește Andi Moisescu.

„Ce vorbești măi băiete?!”, a fost răspunsul lui Andi Moisescu în momentul în care a auzit întrebarea.

„Nu știi că sunt confidențiale? Habar nu am cât au Andi Moisescu sau Andra sau tu, mă jur”, spune și Florin Călinescu.

Imediat după aceea, gazda emisiunii l-a întrebat pe Florin Călinescu dacă știe ce salariu are Andreea Esca.

„Mai puțin”, a fost răspunsul acestuia, care a stârnit hohote de râs în platoul emisiunii.

„Stai puțin să ne înțelegem: per zi de muncă, per minut”, a completat Florin Călinescu.

„Dar gândește-te că ea muncește în fiecare zi, noi muncim cât?”, a fost replica imediat următoare a lui Andi Moisescu.

„30 de zile pe an maxim. Dar e ca și cum aș prezenta și jurnalul de la 5”, a completat colegul lui, Florin Călinescu.

Câți bani câștigă Andreea Esca de la Pro TV

De-a lungul timpului s-a creat un mit pe tema salariului pe care l-ar câștiga jurnalista la Pro TV.

Andreea Esca obține lunar o sumă impresionantă de la trustul PRO. Așa cum se asțeptau cei mai mulți, este vorba despre probabil cel mai mare salariu pe care îl plătește o televiziune din România.

În ultima vreme s-a speculat că celebra jurnalistă ar câștiga lunar în jur de 5.000 de euro. Și, după cum spune o vorbă din popor, fără foc nu iese fum. Se pare că adevărul este undeva la mijloc. Mai mult, informațiile vehiculate în spațiul public au fost întărite de discreția pe care Andreea Esca a afișat-o privind acest subiect.

„Viața nu are sens fără întrebarea asta. Nu pot să vă spun. E ca și cum v-aș spune poanta unui banc, este o legendă. Ce pot să vă spun că este că am salariul pe care angajatorul meu consideră că trebuie să-l am şi bănuiesc că este şi rentabil în economia businessului astfel încât toată lumea să meargă bine”, a afirmat Andreea Esca, în urmă cu ceva timp.