Catinca a reacționat dur la adresa surorii sale, Oana Roman: „Am fost afectată”. De la ce a pornit totul între cele două

Catinca Roman a avut o reacție de-a dreptul tranșantă la adresa surorii sale, după ce a aceasta a postat pe InstaStory câteva lucruri despre ea.

Cele două păreau că se înțeleg de minune, dar absența blondinei a făcut-o pe Oana să o tragă imediat la răspundere.

Oana Roman, mesaj acid la adresa surorii sale, Catinca

Scandalul între Oana Roman și sora sa, Catinca Roman, a început în momentul în care Catinca a refuzat să mai mergă în vizită la mama sa care se află într-un centru de bătrâni. Catina nu ar mai fi fost la cea care de mai bine de 6 luni, ceea ce a determinat-o pe Oana să pună „piciorul în prag”.

Cea care a început totul a fost chiar Oana Roman, ce a postat pe Instagram un mesaj acid adresat surorii sale. Se pare că cele două ar fi discutat destul de mult, iar Catinca i-a comunicat că refuză în continuare să meargă și să își vadă mama. Oana nu s-a putut abține, așa că a împărtășit acest aspect cu fanii săi.

„Azi, sora mea mi-a spus că nu se duce să o vadă pe mama (pe care nu a văzut-o de peste 6 luni) pentru că nu consideră că mai are vreun motiv să o vadă. Va urma jihad după aceste spuse ale mele, dar nu-mi pasă. Adevărul este ăsta și eu nu-l mai ascund”, a spus Oana Roman pe InstaStory, potrivit .

Catinca Roman, reacșie dură la adresa surorii sale

Așa cum era de așteptat, Catinca a reacționat imediat și a făcut primele declarații despre acest subiect. Aceasta susține că problemele personale au ținut-o departe de mama sa, însă este pregătită să își facă prima programare să o vadă, după mai bine de 6 luni.

„Nu vreau să comentez nimic din ce a spus Oana. Ceea ce vreau să spun e că mâine dimineață programez să mă duc la mama, atât am de comentat. Într-adevăr, am fost mai puțin în ultimul timp pentru că am fost foarte afectată de și nu m-am simțit bine, dar de acum mi-am revenit și de mâine o să reîncep să o vizitez. În rest, e problema ei ce postează”, a spus Catinca Roman.