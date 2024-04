Catinca Roman, despre actuala soţie a lui Petre Roman: „E tot o victimă și ea. El a divorțat din cauza unor frustrări, că mama era mai cunoscută și câștiga mai mult ca el”

Catinca Roman l-a acuzat pe tatăl ei vitreg că a venit doar din obligație , cea care i-a fost soție atâția ani. Ea a mai susținut că nu-și explică de ce el a rupt complet legătura cu fosta sa familie. Cât despre Silvia Chifiriuc, actuala parteneră a lui Petre Roman, Catinca a spus că și aceasta e o victimă, iar fostul premier n-a divorțat pentru că s-a îndrăgostit de ea, ci din cauza unor frustrări acumulate în timp.

Catinca Roman, despre prezența tatălui vitreg la priveghiul mamei ei

„Eu nu mai sunt supărată pe el de mult. Ok, nu ai simțit să vii, nu veni. Dar să vii efectiv și s-o faci ca pe o obligație…A făcut-o pentru public. Nu am înțeles niciodată ce l-a deranjat pe el așa de tare de a rupt complet legătura cu noi. În continuare pentru mine este un mister…

Eram acolo când a venit la priveghi. Nu a salutat pe nimeni, cred că pe Oana, nici nu mai știu. eu nu cred că a stat nici 10 minute cât a scris presa. A fost ceva gen: a intrat, pac, și a ieșit! El pleca a doua zi, nu a venit în țară pentru asta”, a dezvăluit fiica cea mare a Mioarei Roman, la Metropola TV, potrivit

Cum a văzut Catinca Roman divorțul dintre Petre și Mioara Roman

Catinca Roman a făcut câteva declarații și despre actuala soție a lui Petre Roman: „Nu are legătură cu actuala soție. Nu o învinuiesc pe ea. Actuala soție e tot o victimă și ea, are și ea o vârstă, e un om educat totuși. Nu o cunosc personal. Mi se pare ceva foarte imatur”.

În opinia ei, Petre Roman a divorțat de Mioara Roman nu pentru că s-ar fi îndrăgostit de alta, ci din cauza frustrărilor.

„Au fost niște nemulțumiri ale lui, niște frustrări care s-au adunat în timp. Înainte de Revoluție au mai fost 15 ani când el era cu mult sub mama, ea era mai cunoscută, câștiga mai mult ca el. Eu cred că el a adunat niște frustrări. El și-a pregătit plecarea din timp, nu pleci fără să fii sigur de niște lucruri, a fost pregătit și financiar. E un tip extrem de pragmatic, foarte organizat, cu o disciplină de fier.

Nu e un spontan, nu și-a pierdut mințile că s-a îndrăgostit. Am trăit 34 de ani în aceeași casă, nu i-am zis tată, dar l-am considerat ca pe părinte. E adevărat, făcea diferențe între mine și Oana, dar eu atunci nu am conștientizat acest lucru. Dar nu e normal ce a făcut! Nu pot totuși să spun că Oana a fost privilegiată. Nu vorbim de bani aici”, a mai spus Catinca Roman.