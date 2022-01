Ce a găsit Maria Constantin în casa lui Marcel Toader, după divorțul bărbatului de Gabriela Cristea

Maria Constantin și Gabriela Cristea s-au iubit cu același bărbat. Vedetele au fost căsătorite cu afaceristul Marcel Toader.

Artista a vorbit, recent, în cadrul unui interviu, despre cea de-a cincea soție a omului de afaceri. Blondina a numit-o „supraponderală și rea”. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Niciodată nu m-am întâlnit cu această doamnă.(…) Am fost chemată la o emisiune și era o chestie cu sosuri picante. Și, la un moment dat, întrebarea era ‘Spune 3 lucruri negative despre Gabriela Cristea’. Am spus și eu ce am văzut în ultima perioadă pe la televizor, dar nu ce am auzit.

Ce am văzut eu și am sesizat, adică la modul că a început să se îngrașe un pic, că nu știu ce, dar nu a fost cu intenție, pentru că nu o cunosc și nu am ce spune despre ea”, a afirmat Maria Constantin, la emisiunea „Detectorul de minciuni”, moderată de Oana Radu.

Femeia a precizat că atunci când s-a mutat în casa regretatului om de afaceri, aceasta a găsit câteva lucruri lăsate de Gabriela Cristea. Se pare că artista nu a fost deranjată de prezența acestora.

„Mai erau câteva lucruri de-ale ei în casă. Nu am vrut să le arunc pentru că nu mă deranjează. O dată ce o poveste este încheiată, e prea puțin important. Ulterior, și eu am lăsat multe lucruri. De la ea a rămas o casetă de make-up și câteva creme”, a remarcat Maria Constantin, în emisiunea „Detectorul de minciuni”.