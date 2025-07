Ce a pățit Gina Pistol în aeroport, atunci când a vrut să meargă la baie? „Nu mai era doamnă, se transformase”

Gina Pistol a fost nevoie să ajungă până la aeroport pentru a ridica un colet, însă, nimic nu prevestea situația neplăcută prin care urma să treacă. Ajunsă în aeroport, vedeta a avut nevoie urgent la baie. A intrat în cea mai apropiată, unde o abia terminase de spălat podelele.

Vedeta și-a cerut de mai multe ori iertare față de doamna de la curățenie și a intrat. În ciuda scuzelor, femeia nu a primit deloc bine gestul făcut de Gina Pistol, iar de acolo, nu a mai fost mult până la un conflict în toată regula.

Soția lui a povestit toată întâmplarea în mediul online, deranjată fiind de atitudinea și lipsa de înțelegere a angajatei.

„Am fost până la aeroport să iau un pachet de la cineva care urma să aterizeze și aveam nevoie la baie, foarte rău. Am căutat o toaletă, era destul de departe, am ajuns la toaletă, doamna de la curățenie tocmai terminase de spălat pe jos, se pregătea să bage mopul în găleată. M-am uitat la ea și am zis: Îmi cer scuze, dar trebuie să ajung urgent la toaletă și am intrat pe vârfuri, cumva pe lângă perete, să nu-i fac femeii mizerie pe unde a șters ea.

Am auzit ceva… nu știu, mă certa, zicea ceva, dar vorbea așa de sus și m-am întors și zic: Doamnă… mi-am cerut scuze și am mers pe vârfuri, ca să nu vă fac…, și chiar nu făcusem urme: Acum chiar mi se pare absurd să vă cer voie să merg la toaletă. Femeia când a văzut că sunt așa drăguță și în continuare sunt umilă m-a luat și mai tare.

Am intrat pe vârfuri, m-am uitat în urma mea, nu lăsasem mizerie, urme în urma pașilor mei și doamna vorbea foarte urât, nu mai era doamnă, se transformase”, a povestit Gina Pistol, potrivit .

„Îmi pare rău că am șifonat-o pe doamnă”

Sătulă de atitudinea nepotrivită a doamnei de la curățenie, Gina Pitol și-a ieșit din fire și a abandonat comportamentul umil adoptat până atunci, în conversație. Deși a ajuns să regret modul în care a reacționat, vedeta susține că doar așa a putut opri atacul pe care angajata îl pornise împotriva ei.

„Ceea ce nu știa doamna este că și eu sunt un pic cu capul, adică sunt și fată bună, dar pot fi și nebună. Și ce nu mai știa iar doamna este că am și crescut în Ferentari câțiva ani… și am zis… ei bine, e momentul! Am început să îi vorbesc pe aceeași limbă

Din momentul ăla, femeia a tăcut din gură și a bătut în retragere. Acum tot mie îmi pare rău că am șifonat-o pe doamnă”, a mai adăugat Gina Pistol.