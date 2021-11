Ce a spus Dani Oțil despre iubitul Lidiei Buble, actorul Harlys Becerra: „Frumușelul cu barbă”

Dani Oțil a vorbit într-un podacast despre noul iubit al Lidiei Buble. Astfel, prezentatorul tv a făcut și câteva glume pe seama celor doi. „Cine-i, mă, ăla, Frumușelul cu barbă? Acum, sincer!”, a spus prezentatorul matinalului de la Antena 1.

„Da, cine e? E cu un băiat, nu?”, s-a întrebat Speak. „Da, dar ei, neavând nume, folosesc apelative. Uite, Turbo Prințesica…”, a completat prezentatorul de la Antena 1.

„Cine-i Turbo Prințesica?”, a întrebat Speak. „E o fată din oraș! Eu vreau să fiu eu Turbo Prințișorul! Am mașină tare la curse și sunt un pic prințișor”, a mai spus Dani Oțil.

Lidia Buble a recunoscut că a găsit în persoana lui Harlys Becerra partenerul perfect și s-a arătat extrem de recunoscătoare că acesta a apărut în viața sa.

„Şi eu sunt fericită pentru mine, mulţumesc mult de tot, apreciez. Primesc şi zilnic mesaje, este foarte lungă povestea (n.r. cu Harlys), trebuie să îmi iau o zi să vă povestesc.

Da, chiar sunt fericită, foarte fericită şi foarte împlinită pe toate planurile. În două-trei cuvinte, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Eu cred că fiecare om merită să fie fericit şi vă doresc să fiţi măcar la fel de fericiţi cum sunt eu. Sunt norocoasă. Pentru mine nu există actori, cântăreţi, vedete, ne-vedete. Fiecare avem un job, o meserie pe care o facem, dar da, este foarte adevărată că dragoste vine când nu te aştepţi şi răsare unde nu te aştepţi”, a spus Lidia Buble.

La începutul lunii octombrie, Lidia Buble a făcut publică relația pe care o are cu Harlys Becerra. Cântăreața pare că și-a găsit fericirea în brațele lui Harlys Becerra.

Actorul Harlys Becerra se află în Spania de ceva vreme, apărând în serialul TV de maxim succes Vis a Vis (Locked Up). El a mai jucat și în alte seriale spaniole de succes precum Bounty Hunters, The Vineyard, Umbre, Serve and Protect etc. Are, pe IMDB, 12 credite de actor.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în urmă cu un an și jumătate, iar cei doi se înțeleg foarte bine și colaborează, în continuare, din punct de vedere profesional.