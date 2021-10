Lidia Buble și Harlys Becerra au fost surprinși când se sărutau într-un restaurant. Dovada că sunt într-o relație

Lidia Buble este atât de fericită alăruri de noul ei iubit cubanez, Harlys Becerra, încât a decis să nu se mai ferească de nimeni în spațiul public atunci când vine de gesturi tandre.

Cancan.ro i-a surprins pe cei doi la o terasă din Capitală. Artista s-a îmbrăcat lejer, iar împreună cu iubitul ei a petrecut câteva zeci de minute la terasă.

Aceștia au stat împreună la masă, au râs, au vorbit și au petrecut timpul într-un mod plăcut. În văzul tuturor, cei doi îndrăgostiți nu au mai avut rețineri și s-au sărutat. Astfel, Lidia și iubitul ei se pare că își asumă relația.

Lidia Buble a recunoscut că a găsit în persoana lui Harlys Becerra partenerul perfect și s-a arătat extrem de recunoscătoare că acesta a apărut în viața sa.

„În două-trei cuvinte, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Eu cred că fiecare om merită să fie fericit şi vă doresc să fiţi măcar la fel de fericiţi cum sunt eu. Sunt norocoasă. Pentru mine nu există actori, cântăreţi, vedete, nevedete. Fiecare avem un job, o meserie pe care o facem, dar da, este foarte adevărată că dragoste vine când nu te aştepţi şi răsare unde nu te aştepţi”, spunea Lidia Buble, în urmă cu ceva timp.

Concurenta de la Asia Express și actualul ei iubit merg împreună în vacanțe exotice, postând și imagini din aceleași locuri pe Instagram.

Actorul Harlys Becerra se află în Spania de ceva vreme, apărând în serialul TV de maxim succes Vis a Vis (Locked Up). El a mai jucat și în alte seriale spaniole de succes precum Bounty Hunters, The Vineyard, Umbre, Serve and Protect etc. Are, pe IMDB, 12 credite de actor.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în urmă cu un an și jumătate, iar cei doi se înțeleg foarte bine și colaborează, în continuare, din punct de vedere profesional.