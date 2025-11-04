B1 Inregistrari!
Afecțiunea pe care Dragoș Bucur a dezvoltat-o după ce s-a mutat la țară: “Mă ține vreo patru zile, cu durere”

Ana Maria
04 nov. 2025, 19:53
Afecțiunea pe care Dragoș Bucur a dezvoltat-o după ce s-a mutat la țară: “Mă ține vreo patru zile, cu durere”
Dragoș Bucur. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
De aproximativ un an și jumătate, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au renunțat la agitația orașului și s-au mutat în mediul rural. Cei doi împărtășesc constant pe rețelele sociale momente din viața lor la țară. Ei doresc să inspire prin acest stil de viață autentic și apropiat de natură.

Ce experiență neplăcută a avut Dragoș Bucur cu albinele

Recent, cuplul a decis să se implice în apicultură, așa că au cumpărat câțiva stupi de albine. Actorul a mărturisit că, deși nu a practicat niciodată apicultura, se pricepe surprinzător de bine să aibă grijă de albine. Totuși, prima înțepătură i-a provocat o reacție alergică. Mâinile i s-au umflat și durerea a persistat mai multe zile.

„O să vă spun câteva lucruri despre albine (…) Mie-mi plac foarte mult, n-am făcut niciodată apicultură, nu văzusem niciodată albine atât de aproape (…) E mai simplu decât credeam să te ocupi de ele. Cel puțin la nivelul la care mă ocup eu acum (…) Am descoperit că am un soi de alergie, nu știu dacă e alergie în adevăratul sens al cuvântului. Prima oară când m-au pișcat n-am avut nimic, adică, mă rog… în jumătate de oră mi-a trecut. După care fiecare înțepătură conduce spre umflarea mâinii și cred că mă ține vreo patru zile, cu durere“, a povestit Dragoș Bucur în podcastul său, potrivit Cancan.

Cum au fost primiți cei doi de comunitatea locală

Dragoș Bucur a povestit și despre relația pe care o au cu vecinii din satul din Argeș, unde s-au stabilit. Majoritatea oamenilor i-au primit cu deschidere, oferindu-le sprijin și sfaturi, însă, există și câțiva localnici care nu îi simpatizează, posibil din cauza unor prejudecăți reciproce între localnici și bucureștenii care vin să schimbe lucrurile.

„Ca peste tot, părerile cred că sunt împărțite. Majoritatea localnicilor ne-au primit cu brațele deschise, cu ajutoare, de la unelte până la mâncare, sfaturi, informații. Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc. Nu știu exact de ce. Bănuiesc că există această prejudecată care funcționează în ambele sensuri. Au venit bucureștenii care vor să schimbe lucrurile aici. Noi nu ne dorim să schimbăm lucrurile, ne dorim să învățăm și să îmbunătățim”, a mai povestit actorul în cadrul podcastului.

