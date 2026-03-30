Dorian Popa se pregătește de nuntă intens pentru unul dintre cele mai importante momente din viața sa: nunta cu aleasa inimii lui, Andreea. Evenimentul promite să fie unul elegant și intim, cu doar 90 de invitați.

Detalii exclusiviste despre rochia de mireasă

Unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale evenimentului este rochia Andreei, pe care artistul nu a avut voie să o vadă. Creația este realizată din dantelă franțuzească de tip Solstiss. Pentru crearea rochiei au fost nevoie de peste 1000 de ore de muncă, lucrând la ea patru croitorese.

Influencerul a oferit detalii amănunțite despre piesa vestimentară centrală a ceremoniei și despre respectarea tradiției de a nu vedea mireasa înainte.

„Dacă mă întrebați de rochie cred că este cel mai forte punct al acestei nunți, lucru care mă bucură cel mai tare pentru că știu cât de mult își dorea Andreea să aibă rochia vieții ei și a visurilor ei. Este o rochie realizată de Cristina State, făcută special pentru Andreea, pe măsurile ei, pentru că ea are un corp ușor atipic, are 1,80 m înălțime, are picioarele puțin mai lungi și atunci nu ne-am fi putut înscrie în ceva standard și nici nu ne-am fi dorit. Este o rochie lucrată manual de 4 doamne în paralel, e vorba de peste 1000 de ore de cusut manual, mii de cristale și de perle iar un alt lucru care o bucură mult pe Andreea și implicit pe mine este faptul că rochia este făcută dintr-o dantelă franțuzească numită Solstiss, aceasta fiind una dintre cele mai exclusiviste dantele din lume și provine de la un furnizor care aprovizionează și branduri mari celebre”, a declarat pentru .ro.

Planuri pentru luna de miere

Artistul a stabilit deja toate detaliile, inclusiv alegerea nașilor de cununie și a celor de botez. După petrecere, mirii vor pleca într-o vacanță romantică în Sardinia alături de prietenii lor apropiați. Dorian a precizat că preferă un stil modern pentru eveniment. Acesta nu dorește obiceiurile clasice precum bărbieritul mirelui. De asemenea, ceremonia civilă va avea loc într-un cadru neconvențional, direct pe ponton.

„Altfel nu avem obiceiurile calsice cu bărbierit cu toporul și alte lucrușoare, mergem pe modern. Nu avem nași celebri, avem nași oameni apropiați. Am stabilit deja și nașii copilașului pentru că nici acesta nu este un moment de care să ne ascundem sau să ne ferim. Nașii de nuntă sunt două cupluri, Laura și Bogdan – nașii principali, și Olga și Marian – nașii secundari de nuntă, iar nașii pentru copilaș sunt partenerii mei din brandul meu de haine cu care colaborez, Alice și Darian, cu care vom și pleca mai departe în luna de miere care va fi în Sardinia. Vom pleca după nuntă. Nu pot să va spun detalii, cert este că nu încurcăm nicio datină sau un obicei al calendarului ortodox pentru că nu ne dorim asta. Cununia civilă o vom face pe ponton, o să fie frumos, neconvențional, Andreea mi-a spus că mi-a pregătit o surpriză haioasă chiar la semnare”, a mai spus artistul.

Dorian Popa se pregătește intens de nuntă, dar și pentru viitorul copil

Pentru artist nu doar planurile de nuntă sunt stabilite, ci și momentul când va deveni tată. Aceștia au stabilit ca după finalizarea studiilor Andreei, estimând că în anul 2028 va fi momentul cel mai oportun pentru un copil.