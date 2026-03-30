Tradiția revine în forță de ! Tot mai multe vedete aleg să lase deoparte vopselele din comerț și să coloreze ouăle cu ingrediente naturale. Mirela Vaida și Elena Merișoreanu sunt printre cele care au adoptat această metodă.

Cum obține Elena Merișoreanu ouă de Paște, fără pic de chimicale

Departe de vopselele din comerț, păstrează vie o tradiție simplă și autentică, învățată încă din copilărie. În familia sa, ouăle de Paște au fost mereu colorate natural, folosind fiertura de coji de ceapă.

„De când mă știu, în familia mea ouăle s-au vopsit de Paște numai în fiertură de coji de ceapă. Ca să iasă ruginii, la culoare, folosiți cojile de ceapă galbenă. În schimb, dacă le vreți mai închise la culoare, folosiți cojile de ceapă roșie. Se mai folosește și zeama fierbinte de sfeclă roșie, pentru o culoare mai intensă.

Eu le și decorez frumos, cu frunze și cu flori. Iată cum procedez: pe oul fiert și încă fierbinte se pune câte o frunză de mărar sau de leuștean, de verdețuri comestibile, sau floricele, și, ca să nu cadă, leg oul cu o bucată de ciorap dres, din mătase. Apoi scufund oul în vopseaua naturală, tot fierbinte, din frunze de ceapă. Îl las acolo câteva minute bune, după care se scot pe o farfurie. Sunt foarte bune și sănătoase, pentru masa de Paște, nu conțin deloc ”, a declarat cântăreața pentru click.ro.

Secretul ouălor de Paște colorate natural, dezvăluit de Mirela Vaida