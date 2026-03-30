Tradiția revine în forță de Paște! Tot mai multe vedete aleg să lase deoparte vopselele din comerț și să coloreze ouăle cu ingrediente naturale. Mirela Vaida și Elena Merișoreanu sunt printre cele care au adoptat această metodă.
Cum obține Elena Merișoreanu ouă de Paște, fără pic de chimicale
Departe de vopselele din comerț, Elena Merișoreanu păstrează vie o tradiție simplă și autentică, învățată încă din copilărie. În familia sa, ouăle de Paște au fost mereu colorate natural, folosind fiertura de coji de ceapă.
„De când mă știu, în familia mea ouăle s-au vopsit de Paște numai în fiertură de coji de ceapă. Ca să iasă ruginii, la culoare, folosiți cojile de ceapă galbenă. În schimb, dacă le vreți mai închise la culoare, folosiți cojile de ceapă roșie. Se mai folosește și zeama fierbinte de sfeclă roșie, pentru o culoare mai intensă.
Eu le și decorez frumos, cu frunze și cu flori. Iată cum procedez: pe oul fiert și încă fierbinte se pune câte o frunză de mărar sau de leuștean, de verdețuri comestibile, sau floricele, și, ca să nu cadă, leg oul cu o bucată de ciorap dres, din mătase. Apoi scufund oul în vopseaua naturală, tot fierbinte, din frunze de ceapă. Îl las acolo câteva minute bune, după care se scot pe o farfurie. Sunt foarte bune și sănătoase, pentru masa de Paște, nu conțin deloc chimicale”, a declarat cântăreața pentru click.ro.
Secretul ouălor de Paște colorate natural, dezvăluit de Mirela Vaida
Fidelă tradițiilor din copilărie, Mirela Vaida a ales să renunțe la vopselele din comerț și să revină la metodele naturale de colorare a ouălor de Paște. Într-un video postat pe YouTube, vedeta le arată fanilor, pas cu pas, cum obține nuanțe frumoase.
„Tot de la mama știu, în trei culori. Dar sper să ne iasă, știți că e în funcție de culoare, dacă e de țară, dacă e de oraș, dacă e proaspăt, dacă e alb, dacă e galben. Eu am pregătit ouă, ale mele toate sunt galbene, așa s-a întâmplat să le cumpărăm.
Le degresăm cu un pic de apă și oțet. Am într-o oală niște coji de ceapă roșie, în alta niște coji de ceapă galbenă și tocmai am curățat și o sfeclă roșie, pe care o tăiem feliuțe și pe care o punem în cea de a treia oală. Eu îmi propun să fac ouă în trei culori, nu știu cum ies, na, sunt ingrediente naturale, n-are ce să se strice. Îmi mai trebuie și niște leuștean, pătrunjel, ceva verde, frumos”, a spus vedeta Antena 1.
În plus, artista dezvăluie și metoda decorării în ciorap, pentru modele spectaculoase. „Luăm un ou și îl punem într-un dres subțire, punem în interior frumos și o crenguță de pătrunjel, presăm foarte bine și legăm foarte bine cu ață. Apoi punem în oală la fiert cu apă cu cojile de ceapă roșie, galbenă sau cu sfeclă. Atenție, frunzele de pătrunjel le dați prin apă înainte, ca să se lipească mai bine de ou. Le punem la fiert, eu le las apoi doar 5 minute din momentul în care fierb”, a mai explicat Mirela Vaida.