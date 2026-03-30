Cum să vopsești ouăle fără chimicale? Elena Merișoreanu și Mirela Vaida dezvăluie trucurile naturale care ies PERFECT: „Sunt foarte bune și sănătoase”

Ana Beatrice
30 mart. 2026, 18:27
Cuprins
  1. Cum obține Elena Merișoreanu ouă de Paște, fără pic de chimicale
  2. Secretul ouălor de Paște colorate natural, dezvăluit de Mirela Vaida

Tradiția revine în forță de Paște! Tot mai multe vedete aleg să lase deoparte vopselele din comerț și să coloreze ouăle cu ingrediente naturale. Mirela Vaida și Elena Merișoreanu sunt printre cele care au adoptat această metodă.

Cum obține Elena Merișoreanu ouă de Paște, fără pic de chimicale

Departe de vopselele din comerț, Elena Merișoreanu păstrează vie o tradiție simplă și autentică, învățată încă din copilărie. În familia sa, ouăle de Paște au fost mereu colorate natural, folosind fiertura de coji de ceapă.

„De când mă știu, în familia mea ouăle s-au vopsit de Paște numai în fiertură de coji de ceapă. Ca să iasă ruginii, la culoare, folosiți cojile de ceapă galbenă. În schimb, dacă le vreți mai închise la culoare, folosiți cojile de ceapă roșie. Se mai folosește și zeama fierbinte de sfeclă roșie, pentru o culoare mai intensă.

Eu le și decorez frumos, cu frunze și cu flori. Iată cum procedez: pe oul fiert și încă fierbinte se pune câte o frunză de mărar sau de leuștean, de verdețuri comestibile, sau floricele, și, ca să nu cadă, leg oul cu o bucată de ciorap dres, din mătase. Apoi scufund oul în vopseaua naturală, tot fierbinte, din frunze de ceapă. Îl las acolo câteva minute bune, după care se scot pe o farfurie. Sunt foarte bune și sănătoase, pentru masa de Paște, nu conțin deloc chimicale”, a declarat cântăreața pentru click.ro.

Secretul ouălor de Paște colorate natural, dezvăluit de Mirela Vaida

Fidelă tradițiilor din copilărie, Mirela Vaida a ales să renunțe la vopselele din comerț și să revină la metodele naturale de colorare a ouălor de Paște. Într-un video postat pe YouTube, vedeta le arată fanilor, pas cu pas, cum obține nuanțe frumoase.

„Tot de la mama știu, în trei culori. Dar sper să ne iasă, știți că e în funcție de culoare, dacă e de țară, dacă e de oraș, dacă e proaspăt, dacă e alb, dacă e galben. Eu am pregătit ouă, ale mele toate sunt galbene, așa s-a întâmplat să le cumpărăm.

Le degresăm cu un pic de apă și oțet. Am într-o oală niște coji de ceapă roșie, în alta niște coji de ceapă galbenă și tocmai am curățat și o sfeclă roșie, pe care o tăiem feliuțe și pe care o punem în cea de a treia oală. Eu îmi propun să fac ouă în trei culori, nu știu cum ies, na, sunt ingrediente naturale, n-are ce să se strice. Îmi mai trebuie și niște leuștean, pătrunjel, ceva verde, frumos”, a spus vedeta Antena 1.

În plus, artista dezvăluie și metoda decorării în ciorap, pentru modele spectaculoase. „Luăm un ou și îl punem într-un dres subțire, punem în interior frumos și o crenguță de pătrunjel, presăm foarte bine și legăm foarte bine cu ață. Apoi punem în oală la fiert cu apă cu cojile de ceapă roșie, galbenă sau cu sfeclă. Atenție, frunzele de pătrunjel le dați prin apă înainte, ca să se lipească mai bine de ou. Le punem la fiert, eu le las apoi doar 5 minute din momentul în care fierb”, a mai explicat Mirela Vaida.

Citește și...
Oana Radu, mărturisire neașteptată: „Nu sunt ok lucrurile în viața mea. A venit momentul să spun că nu o să mai ascund …”
Monden
Oana Radu, mărturisire neașteptată: „Nu sunt ok lucrurile în viața mea. A venit momentul să spun că nu o să mai ascund …”
O influenceriță româncă celebră a fugit în miez de noapte dintr-un conac de lux din Franța
Monden
O influenceriță româncă celebră a fugit în miez de noapte dintr-un conac de lux din Franța
Încă un divorț în showbizul din România. Artista a anunțat că s-a despărțit de soțul ei: „Între timp, am și divorțat. Eram prea tineri”
Monden
Încă un divorț în showbizul din România. Artista a anunțat că s-a despărțit de soțul ei: „Între timp, am și divorțat. Eram prea tineri”
Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
Monden
Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
Mihaela Rădulescu, acuzații dure: „Oameni din Austria care au trăit cu portretul lui Hitler în casă au decis să mă umilească și să mă hărțuiască” (VIDEO)
Monden
Mihaela Rădulescu, acuzații dure: „Oameni din Austria care au trăit cu portretul lui Hitler în casă au decis să mă umilească și să mă hărțuiască” (VIDEO)
Surpriză! De ce a plecat Rareș Cojoc din România după divorțul de Andreea Popescu și cu cine
Monden
Surpriză! De ce a plecat Rareș Cojoc din România după divorțul de Andreea Popescu și cu cine
Replica lui Valentin Sanfira pentru Codruța Filip, după ce l-a atacat în online: „Dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa”
Monden
Replica lui Valentin Sanfira pentru Codruța Filip, după ce l-a atacat în online: „Dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa”
Tom Hanks revine pe ecrane într-o comedie despre baseball. În distribuție mai sunt anunțați cântăreţul Bad Bunny și actorul Colman Domingo
Monden
Tom Hanks revine pe ecrane într-o comedie despre baseball. În distribuție mai sunt anunțați cântăreţul Bad Bunny și actorul Colman Domingo
Mihai Trăistariu vrea să cucerească Italia: „O să mă înscriu la Sanremo și învăț italiana”. Ce planuri de viitor are acesta
Monden
Mihai Trăistariu vrea să cucerească Italia: „O să mă înscriu la Sanremo și învăț italiana”. Ce planuri de viitor are acesta
Apariție care a luat prin surprindere! Sora Biancăi Drăgușanu, complet schimbată după operații (VIDEO)
Monden
Apariție care a luat prin surprindere! Sora Biancăi Drăgușanu, complet schimbată după operații (VIDEO)
