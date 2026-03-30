Cheloo duce pregătirea la extrem: „Mi-am făcut băi de gândaci roșii” înainte de Asia Express

Ana Beatrice
30 mart. 2026, 21:13
Sursă Foto: Facebook - America Express Romania﻿
Cuprins
  1. Ce i-a impins pe Cheloo și Mihai Ban să accepte provocarea Asia Express
  2. Cum se pregătesc cei doi pentru lipsa confortului din Asia Express

O prietenie de aproape 20 de ani, multă adrenalină și o provocare rămasă nerezolvată îi aduc împreună pe Cheloo și Mihai Ban în noul sezon Asia Express. Povestea lor începe acum 19 ani, când Mihai l-a provocat pe artist la o cursă. Iar acum, Cătălin Ion Ștefan a decis că e momentul revanșei, dar la un nivel mult mai intens.

Cei doi au deja „antrenamentul” necesar pentru astfel de experiențe. Au trecut împreună prin situații-limită, inclusiv în deșertul de la Dakar, ceea ce face ca alegerea partenerului să fi fost una firească.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, au vorbit deschis despre provocările dure care i-au călit în timp. Au povestit despre nopțile petrecute printre scorpioni și alte târâtoare, dar și despre cum s-au pregătit pentru competiție. Ca bonus, artistul de la Paraziții a dezvăluit și obiectul fără de care nu pleacă niciodată în aventură.

Ce i-a impins pe Cheloo și Mihai Ban să accepte provocarea Asia Express

Cheloo și Mihai Ban formează mai mult decât o echipă. Îi leagă o prietenie de aproape 20 de ani, construită pe experiențe intense și pasiunea comună pentru raliuri și provocări extreme. Adrenalina nu le este deloc străină celor doi, mai ales după experiența din 2022, când au făcut echipă la celebra cursă Raliul Dakar, considerată una dintre cele mai dure din lume. Tocmai de aceea, sunt pregătiți să ducă totul la un alt nivel. Urmează o nouă aventură care îi va purta prin zone necunoscute din China și Uzbekistan.

Înainte de plecare, au vorbit deschis despre cum au ajuns să participe împreună, dar și despre așteptările lor, care sunt, surprinzător, lipsite de strategii rigide. Pentru Cătălin Ion Ștefan, alegerea lui Mihai a fost una naturală. „Era unul dintre cei trei oameni pe care i-am avut în minte, chiar prima alegere, pentru că este un om foarte încăpățânat, îndărădnic și hotărât. Am încredere să plec cu el oriunde”, a spus Cheloo.

Deși nu cunosc încă regulamentul competiției, cei doi privesc totul ca pe o experiență autentică, pe care o vor descoperi pas cu pas, fără planuri prestabilite. Cu umor și relaxare, recunosc că nu știu exact la ce să se aștepte, dar sunt convinși că se vor adapta din mers. „Nu știm ce se mănâncă, ce se face, vedem acolo”, a declarat Mihai Ban.

Cum se pregătesc cei doi pentru lipsa confortului din Asia Express

Lipsa telefoanelor și a confortului nu pare să-i sperie deloc pe Cheloo și Mihai Ban, care tratează totul cu un amestec de ironie și experiență acumulată în condiții extreme. „Chiar nu este o problemă asta, ba chiar am luat o busolă. Vreau să văd unde mă duc când nu mai suport”, a spus Cheloo, lăsând să se înțeleagă că adaptarea vine natural pentru el.

În ceea ce privește cazarea, artistul a surprins cu un „antrenament” neobișnuit: „Eu, ca să mă pregătesc de Asia Express, mi-am făcut băi de gândaci roșii. Mi-am luat un pumn de gândaci roșii și am zis că e nisip.” De cealaltă parte, Mihai Ban rămâne calm și sigur pe el: „Am dormit în deșert, printre scorpioni, șerpi și alte gângănii, așa că nu cred că ar fi o problemă și aici.”

Cum să vopsești ouăle fără chimicale? Elena Merișoreanu și Mirela Vaida dezvăluie trucurile naturale care ies PERFECT: „Sunt foarte bune și sănătoase”
