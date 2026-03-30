Mihaela Rădulescu, acuzații dure: „Oameni din Austria care au trăit cu portretul lui Hitler în casă au decis să mă umilească și să mă hărțuiască" (VIDEO)

Traian Avarvarei
30 mart. 2026, 11:50
Mihaela Rădulescu. Sursa foto: Captură video - La Măruță / YouTube
Cuprins
  1. Mihaela Rădulescu acuză că a fost hărțuită și umilită
  2. An greu pentru Mihaela Rădulescu

Mihaela Rădulescu a relatat că a fost hărțuită și umilită în Austria de persoane care „și-au trăit întreaga viață cu portretul lui Hitler în casă”. Ea a mai spus că ar trebui să existe o dezbatere serioasă în spațiul public despre valul nazist în creștere.

Mihaela Rădulescu acuză că a fost hărțuită și umilită

„Cred că Parlamentul European, alături de autoritățile austriece, sunt locurile unde ar trebui să prezint FAPTELE și setul oribil de experiențe prin care a trebuit să trec recent, având ca protagoniști niște oameni din Austria care și-au trăit întreaga viață cu portretul lui Hitler în casă, cu o colecție de simboluri naziste ca hobby, și care au decis să mă umilească, să mă hărțuiască și să răspândească minciuni și acuzații false despre mine”, a scris Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

Vedeta a precizat că acesta e un context bun pentru o dezbatere publică pe subiect, iar ea e pregătită să participe: „Va urma”.

An greu pentru Mihaela Rădulescu

Despre Mihaela Rădulescu s-a tot vorbit și scris anul trecut după ce Felix Baumgartner, partenerul ei de viață, a murit într-un accident de parapantă și tot felul de indivizi au început speculațiile despre împărțirea averii și ce va primi ea sau nu.

Și, de parcă tragedia n-ar fi fost oricum o lovitură teribilă pentru Mihaela Rădulescu, peste câteva a murit și mama ei.

Citește și...
Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
Monden
Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
Surpriză! De ce a plecat Rareș Cojoc din România după divorțul de Andreea Popescu și cu cine
Monden
Surpriză! De ce a plecat Rareș Cojoc din România după divorțul de Andreea Popescu și cu cine
Replica lui Valentin Sanfira pentru Codruța Filip, după ce l-a atacat în online: „Dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa”
Monden
Replica lui Valentin Sanfira pentru Codruța Filip, după ce l-a atacat în online: „Dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa”
Tom Hanks revine pe ecrane într-o comedie despre baseball. În distribuție mai sunt anunțați cântăreţul Bad Bunny și actorul Colman Domingo
Monden
Tom Hanks revine pe ecrane într-o comedie despre baseball. În distribuție mai sunt anunțați cântăreţul Bad Bunny și actorul Colman Domingo
Mihai Trăistariu vrea să cucerească Italia: „O să mă înscriu la Sanremo și învăț italiana”. Ce planuri de viitor are acesta
Monden
Mihai Trăistariu vrea să cucerească Italia: „O să mă înscriu la Sanremo și învăț italiana”. Ce planuri de viitor are acesta
Apariție care a luat prin surprindere! Sora Biancăi Drăgușanu, complet schimbată după operații (VIDEO)
Monden
Apariție care a luat prin surprindere! Sora Biancăi Drăgușanu, complet schimbată după operații (VIDEO)
Mirabela Grădinaru își crește copiii după principii foarte clare. Regula strictă pe care i-a impus-o fiicei sale
Monden
Mirabela Grădinaru își crește copiii după principii foarte clare. Regula strictă pe care i-a impus-o fiicei sale
Teama care a urmărit-o pe Ela Crăciun timp de 20 de ani. Ce a determinat-o să renunțe la 44 de ani
Monden
Teama care a urmărit-o pe Ela Crăciun timp de 20 de ani. Ce a determinat-o să renunțe la 44 de ani
Un regizor celebru dă în judecată Pro TV după filmările cu Mihaela Rădulescu. Ce daune morale colosale cere
Monden
Un regizor celebru dă în judecată Pro TV după filmările cu Mihaela Rădulescu. Ce daune morale colosale cere
Alina Pușcaș, dezvăluiri neașteptate despre prima întâlnire cu bărbatul care avea să-i devină soț. Unde s-au cunoscut, de fapt
Monden
Alina Pușcaș, dezvăluiri neașteptate despre prima întâlnire cu bărbatul care avea să-i devină soț. Unde s-au cunoscut, de fapt
Ultima oră
14:32 - Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
14:24 - Surse: Bolojan pregătește, în primă fază, reducerea accizei la carburanți cu 10%. Cu cât s-ar ieftini benzina și motorina
14:21 - Vreme schimbătoare în România până pe 12 aprilie. Ce au transmis meteorologii
14:21 - Gigi Becali, la analize medicale după ce Mircea Lucescu a leșinat: „Vreau să trăiesc până la 105 ani. Eu la două săptămâni îmi pun singur perfuzie”
13:57 - Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
13:50 - Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
13:38 - O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
13:24 - Sorin Grindeanu continuă turneul național pentru debarcarea lui Bolojan. Guvernul actual, desființat de șeful PSD (VIDEO)
13:22 - Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul din Iran. Ce se întâmplă cu bazele americane
13:21 - „Suveranist” prins cu minciuna. CNA spune că Mihail Neamțu se victimizează degeaba: „Respingem categoric afirmațiile sale false” (FOTO)