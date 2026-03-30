Mihaela Rădulescu a relatat că a fost hărțuită și umilită în Austria de persoane care „și-au trăit întreaga viață cu portretul lui Hitler în casă”. Ea a mai spus că ar trebui să existe o dezbatere serioasă în spațiul public despre valul nazist în creștere.
„Cred că Parlamentul European, alături de autoritățile austriece, sunt locurile unde ar trebui să prezint FAPTELE și setul oribil de experiențe prin care a trebuit să trec recent, având ca protagoniști niște oameni din Austria care și-au trăit întreaga viață cu portretul lui Hitler în casă, cu o colecție de simboluri naziste ca hobby, și care au decis să mă umilească, să mă hărțuiască și să răspândească minciuni și acuzații false despre mine”, a scris Mihaela Rădulescu, pe Instagram.
Vedeta a precizat că acesta e un context bun pentru o dezbatere publică pe subiect, iar ea e pregătită să participe: „Va urma”.
Despre Mihaela Rădulescu s-a tot vorbit și scris anul trecut după ce Felix Baumgartner, partenerul ei de viață, a murit într-un accident de parapantă și tot felul de indivizi au început speculațiile despre împărțirea averii și ce va primi ea sau nu.
Și, de parcă tragedia n-ar fi fost oricum o lovitură teribilă pentru Mihaela Rădulescu, peste câteva a murit și mama ei.