Acasa » Monden » Surpriză! De ce a plecat Rareș Cojoc din România după divorțul de Andreea Popescu și cu cine

Ana Maria
27 mart. 2026, 20:12
Sursa foto: Instagram / @Andreea Cojoc
Cuprins
  1. De ce s-a încheiat mariajul
  2. Unde a plecat Rareș Cojoc și cu cine

Rareș Cojoc a părăsit România pentru Marea Britanie, unde a plecat la Blackpool pentru un concurs de dans, după ce el și Andreea Popescu au divorțat în urmă cu câteva săptămâni. Andreea, fosta dansatoare a Deliei, s-a mutat din penthouse-ul de patru milioane de euro și a declarat că locuiește acum „într-un apartament foarte frumos” și că este „în proces de adaptare”, potrivit Cancan.

„M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine. Am și postat de acolo cu Ioachim, sunt în proces de adaptare și sunt OK”, a precizat Andreea Popescu pe Instagram.

„M-ați întrebat unde sunt bonele. Una e aici. Din trei, doar una mai am, dar ocazional. Nu este în permanență”, a mai spus fosta dansatoare a Deliei.

De ce s-a încheiat mariajul

În urmă cu câteva săptămâni, Rareș Cojoc și Andreea Popescu au divorțat, iar în presă au apărut speculații legate de un posibil motiv al despărțirii. Potrivit zvonurilor, Andreea Popescu ar fi avut o aventură cu Dan Alexa, despre care Rareș Cojoc ar fi aflat, iar acesta ar fi fost principalul motiv pentru care mariajul celor doi s-a încheiat, conform Cancan.

Sursele au susținut, de asemenea, că zvonurile indicau o presupusă infidelitate chiar în noaptea de Revelion. Niciuna dintre părți nu a confirmat public acuzațiile de infidelitate.

Unde a plecat Rareș Cojoc și cu cine

După divorț, Rareș Cojoc a părăsit România și a mers în Marea Britanie, la Blackpool, unde urmează să participe la un concurs de dans alături de Andreea Matei. Împreună cu Rareș Cojoc și Andreea Matei au plecat și Elwira și Mihai Petre.

Pe Instagram, Mihai Petre a comentat ironic sosirea în Marea Britanie cu mesajul „O primire foarte călduroasă”, într-un story în care se observă că ploua în momentul în care coborau din avion.

Rareș Cojoc a publicat pe contul său de Instagram un citat motivațional chiar înainte de plecarea în Marea Britanie: „Campionii nu se formează în zilele bune, ci atunci când aleg să fie prezenți în momentele grele”.

Citește și...
Replica lui Valentin Sanfira pentru Codruța Filip, după ce l-a atacat în online: „Dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa”
Monden
Replica lui Valentin Sanfira pentru Codruța Filip, după ce l-a atacat în online: „Dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa”
Tom Hanks revine pe ecrane într-o comedie despre baseball. În distribuție mai sunt anunțați cântăreţul Bad Bunny și actorul Colman Domingo
Monden
Tom Hanks revine pe ecrane într-o comedie despre baseball. În distribuție mai sunt anunțați cântăreţul Bad Bunny și actorul Colman Domingo
Mihai Trăistariu vrea să cucerească Italia: „O să mă înscriu la Sanremo și învăț italiana”. Ce planuri de viitor are acesta
Monden
Mihai Trăistariu vrea să cucerească Italia: „O să mă înscriu la Sanremo și învăț italiana”. Ce planuri de viitor are acesta
Apariție care a luat prin surprindere! Sora Biancăi Drăgușanu, complet schimbată după operații (VIDEO)
Monden
Apariție care a luat prin surprindere! Sora Biancăi Drăgușanu, complet schimbată după operații (VIDEO)
Mirabela Grădinaru își crește copiii după principii foarte clare. Regula strictă pe care i-a impus-o fiicei sale
Monden
Mirabela Grădinaru își crește copiii după principii foarte clare. Regula strictă pe care i-a impus-o fiicei sale
Teama care a urmărit-o pe Ela Crăciun timp de 20 de ani. Ce a determinat-o să renunțe la 44 de ani
Monden
Teama care a urmărit-o pe Ela Crăciun timp de 20 de ani. Ce a determinat-o să renunțe la 44 de ani
Un regizor celebru dă în judecată Pro TV după filmările cu Mihaela Rădulescu. Ce daune morale colosale cere
Monden
Un regizor celebru dă în judecată Pro TV după filmările cu Mihaela Rădulescu. Ce daune morale colosale cere
Alina Pușcaș, dezvăluiri neașteptate despre prima întâlnire cu bărbatul care avea să-i devină soț. Unde s-au cunoscut, de fapt
Monden
Alina Pușcaș, dezvăluiri neașteptate despre prima întâlnire cu bărbatul care avea să-i devină soț. Unde s-au cunoscut, de fapt
Scandal în fața copiilor. Un cunoscut actor de la Hollywood acuzat că și-a bătut vecinul
Monden
Scandal în fața copiilor. Un cunoscut actor de la Hollywood acuzat că și-a bătut vecinul
Rareș Cojoc, mai bogat decât se credea? Adevărul din spatele averii familiei sale te va surprinde
Monden
Rareș Cojoc, mai bogat decât se credea? Adevărul din spatele averii familiei sale te va surprinde
Ultima oră
20:40 - Măsură radicală în Rusia. Motivul pentru care, de la 1 aprilie, va interzice exporturile de benzină
20:26 - Instanța decide în conflictul dintre Primăria Capitalei și MAI privind parcările ilegale. Ce reguli impune decizia pentru administrația locală
20:24 - Newsweek: Casa Rusă din Cehia, atacată cu cocktail Molotov. Casa Rusă din România recruta tineri să îi ducă la Moscova
19:51 - Dinți ficși în 24 de ore – zâmbet complet în DOAR o zi. Tehnologia care redefinește experiența pacientului, la DENT ESTET
19:47 - Austria vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani. Cum ar putea fi aplicată interdicția
19:43 - Bilanțul războiului cu Iranul: Câți militari americani au murit și câți au fost răniți până acum
19:17 - Replica lui Valentin Sanfira pentru Codruța Filip, după ce l-a atacat în online: „Dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa”
19:16 - Nicușor Dan a promulgat legea bugetului pe 2026. Cum a motivat CCR respingerea sesizărilor privind bugetul
18:40 - Țara care ar putea intra în război alături de Israel contra Iran: „Lumea s-a săturat”. Anunțul făcut de șeful armatei
18:33 - Tichetele de creșă ar putea crește din aprilie 2026. Ce impact are creșterea asupra familiilor cu copii mici