Rareș Cojoc a părăsit România pentru Marea Britanie, unde a plecat la Blackpool pentru un concurs de dans, după ce el și Andreea Popescu au divorțat în urmă cu câteva săptămâni. Andreea, fosta dansatoare a Deliei, s-a mutat din penthouse-ul de patru milioane de euro și a declarat că locuiește acum „într-un apartament foarte frumos” și că este „în proces de adaptare”, potrivit Cancan.

„M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine. Am și postat de acolo cu Ioachim, sunt în proces de adaptare și sunt OK”, a precizat Andreea Popescu pe Instagram.

„M-ați întrebat unde sunt bonele. Una e aici. Din trei, doar una mai am, dar ocazional. Nu este în permanență”, a mai spus fosta dansatoare a Deliei.

De ce s-a încheiat mariajul

În urmă cu câteva săptămâni, Rareș Cojoc și Andreea Popescu au divorțat, iar în presă au apărut speculații legate de un posibil motiv al . Potrivit zvonurilor, Andreea Popescu ar fi avut o aventură cu Dan Alexa, despre care Rareș Cojoc ar fi aflat, iar acesta ar fi fost principalul motiv pentru care mariajul celor doi s-a încheiat, conform .

Sursele au susținut, de asemenea, că zvonurile indicau o presupusă infidelitate chiar în noaptea de Revelion. Niciuna dintre părți nu a confirmat public acuzațiile de infidelitate.

Unde a plecat Rareș Cojoc și cu cine

După divorț, Rareș Cojoc a părăsit România și a mers în Marea Britanie, la Blackpool, unde urmează să participe la un concurs de dans alături de Andreea Matei. Împreună cu Rareș Cojoc și Andreea Matei au plecat și Elwira și Mihai Petre.

Pe Instagram, Mihai Petre a comentat ironic sosirea în Marea Britanie cu mesajul „O primire foarte călduroasă”, într-un story în care se observă că ploua în momentul în care coborau din avion.

Rareș Cojoc a publicat pe contul său de Instagram un citat motivațional chiar înainte de plecarea în Marea Britanie: „Campionii nu se formează în zilele bune, ci atunci când aleg să fie prezenți în momentele grele”.