Ce dezvăluiri a făcut Cristina despre Andrei, soțul ei, în emisiunea Insula Iubirii. Imagini nedifuzate la TV! Cum a reacționat Diandra (VIDEO)

Insula Iubirii a făcut ravagii cu sezonul 8 al emisiunii. Acesta este, probabil, cel mai comentat sezon, care a fost difuzat până acum, la Antena 1.

Confruntare de gradul 0 între Cristina și Diandra

De curând, într-un episod difuzat recent, a avut loc confruntarea de gradul 0, dintre Cristina Rotaru și ispita Diandra, cea cu care soțul ei a început deja o relație, în cadrul emisiunii.

Discuția a fost una aprinsă, iar cele două au avut replici acide una la adresa celeilalte. Însă, la televizor a fost difuzată doar o mică parte a discuției, iar acum au ieșit la iveală imagini nevăzute pe micile ecrane, informează .

Discuția a fost mult mai lungă decât partea pe care telespectatorii au văzut-o la TV.

Diandra a susținut că soția lui Andrei ar trebui să își dorească mai mult de la viață și să evolueze, însă Cristina nu a fost de acord.

„Diandra: Din punctul meu de vedere nu există «nu pot», ci «nu vreau să fiu altfel». Asta în traducere liberă este «nu vreau să evoluez».

Cristina: Nu vreau să mă schimb pentru cineva, vreau să trăiesc pentru ceea ce sunt și vreau să fiu iubită și acceptată așa cum m-am născut. Dacă iubești un om, nu trebuie să îl faci să funcționeze după principiile tale.

Diandra: Corect, nu trebuie să te schimbi pentru nimeni, însă trebuie să îți dorești să fii cea mai bună versiune a ta.”, au fost replicile dintre Diandra și Cristina.

Cristina x Diandra bonfire integral partea 3

Apoi Diandra i-a spus Cristinei că ar trebui să privească experiența emisiunii ca pe o binecuvântare. Acest lucru a enervat-o la culme pe concurentă. Soția lui Andrei a ținut să îi amintească ispitei că suferă foarte mult în urma celor întâmplate în Thailanda.

„Cred că nu știe ce vorbește. Ce să mă ajute? A spus cineva că vreau să mă îndrăgostesc în viitor ca să îmi schimb comportamentul și să nu îl rănesc pe viitorul partener? O binecuvântare că am aflat că sunt un om rece și închis? Da, este o binecuvântare. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce trăiesc acum. Mulțumesc pentru durerea care mă macină în fiecare zi și în fiecare noapte.”, a spus Cristina.

Ce dezvăluiri a făcut Cristina despre soțul ei, Andrei

Cristina a făcut câteva dezvăluiri despre soțul ei chiar în fața ispitei Diandra. Concurenta a spus, printre altele, că Andrei este un bărbat foarte gelos. De asemenea, că a încercat să o schimbe după bunul lui plac, dar ea nu a putut să se muleze după principiile lui.

„Andrei și-a dorit tot timpul să mă transforme în ceva ce eu nu sunt. Probabil a ajuns aici cu gândul să mă testeze pe mine. Credea că sunt la fel ca fostele lui. A rămas un pic închis în trecut și am simțit chestia asta din partea lui. Noi eram conectați non stop și de aceea nu ne-am dat șanse să ne arătăm geloziile, dar Andrei este un tip gelos. Ți-am zâmbit în prima seară la cină, el s-a supărat pe mine. Andrei știa că eu am meseria pe care o am, știa că pensez și domni. În momentul în care mă vedea, nu îi convenea că răspund politicos sau zâmbesc la cineva. Andrei nu este un om rău, dar vrea să mergi după principiile lui, dar eu nu am vrut să îmi schimb caracterul.”, a declarat Cristina Rotaru.