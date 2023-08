Ce face Ilinca Vandici atunci când nu este la filmările de la „Bravo, ai stil!” / Cum se descurcă prezentatoarea după divorțul de Andrei Neacșu

Ilinca Vandici trece printr-o perioadă destul de dificilă din punct de vedere emoțional, pentru că nu de mult, prezentatoarea a decis să despartă de Andrei Neacșu, tatăl copilului său. Până acum nu se cunosc motivele pentru care cei doi au luat decizia de a merge pe drumuri separate.

Recent, în cadrul unui interviu, prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” a vorbit despre activitățile pe care le face atunci când nu este la filmări.

Cum își ocupă Ilinca Vandici timpul atunci când nu se la filmări

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de la Kanal D, întrucât este gazda competiției de modă „Bravo, ai stil!” de opt ani. Fiind o persoană tare îndrăgită și plăcută publicului, ea a reușit să fie tot mai aproape de susținătorii săi.

Prezentatoarea TV a declarat, în cadrul unui interviu, că în timpul ei liber preferă să stea cu fiul său, Zian. Fiind pasionat de bucătărie, Zian și Ilinca Vandici gătesc împreună atunci când timpul mamei sale îi permite.



„E normal că știu să gătesc, dar cum am spus întotdeauna, nu îmi place să stau foarte mult în bucătărie. Fac asta dacă sunt cu Zian, de exemplu, și dacă gătim amândoi. Chiar îmi face plăcere. Și îi gătesc absolut orice își dorește. Am mai și pus pe Instagram. Fac și ciorbă, fac și deserturi, fac și brioșe, fac și friptură, fac și pește. Adică știu să fac. Nu asta este problema. Nu am timp fizic să stau foarte mult în bucătărie și atunci, repet, dacă nu este o activitate care să-l includă pe Zian, sau așa, prefer să nu”, a spus prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!”, potrivit .