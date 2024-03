Ce i-a spus Mioara Roman Oanei, după ce a divorțat de Marius Elisei. Care era părerea ei, de fapt, despre fostul ginere și ce sfaturi i-a dat fiicei (VIDEO)

a povestit în cadrul podcastului Anamariei Prodan cum a decurs căsnicia tumultoasă cu Marius Elisei, cum a fost momentul divorțului și ce a spus despre decizia luată de fiica ei, de a divorța.

Oana și Marius au fost căsătoriți timp de 10 ani. Neînțelegerile au apărut după ce au devenit părinți. Oana a decis să divorțeze la începutul anului 2021, dar tot acest episod nu a fost deloc unul liniștit, ci s-a lăsat cu scandal. De mai multe ori, s-au și reîmpăcat, dar nu a ținut mult relația.

Ce i-a spus Mioara Roman Oanei după ce a divorțat de Marius Elisei

Mioara Roman a sfătuit-o și a susținut-o pe Oana atunci când a trecut prin tot felul de greutăți. Și, totuși, i-a spus fiicei ei să nu regrete niciodată căsnicia cu el.

”Mama mi-a zis într-o zi așa, dacă ai fost fericită real o zi și apoi o săptămână și apoi o lună, a meritat. A meritat, pentru că alte femei nu reușesc să fie nici măcar o zi. Tu trebuie să te gândești la chestia asta și să nu regreți, că dacă trăiești cu regret, n-are niciun rost. Finalul a meritat pentru că am acest copil minunat, cu siguranță. Dumnezeu a vrut ca eu să am atunci, la momentul ăla, un copil care să fie așa, pentru că Iza este o minune, o binecuvântare. Este un copil incredibil. Eu nu aș fi avut cum să-mi dau seama că e bine sau nu.

Aveam 37 de ani, nu aveam copii, eram singură de mulți ani, aveam o relație care nu era… adică nu mă mutasem cu băiatul ăla, nu locuiam cu el, era așa… ne vedeam, ne așa… Deci nu aveam ceva care să fie super mega stabil și el a venit și a umplut chestia asta, dar a umplut-o atât de mult încât eu nu am știut ce m-a lovit, la propriu. Și asta a fost, pentru că noi ne-am cunoscut în ianuarie și în iunie eu eram deja însărcinată. Eu nu pot să zic că regret, pentru că am acest copil. Eu nu știu dacă aș fi avut copilul ăsta dacă nu l-aș fi întâlnit atunci, în momentul ăla, pe Marius”, a spus Oana Roman.

Ce s-a întâmplat cu Oana după ce a divorțat

Oana Roman a mai povestit și că după divorț a trecut printr-o perioada de stres post-traumatic.

”Este un lucru pe care eu l-am mai spus, este o relație pe care eu mi-am dorit din tot sufletul meu să reușesc să o închei, pentru că nu reușeam, deși am divorțat acum doi ani și ceva, a fost foarte greu până am reușit să scap definitiv. Eu asta mi-am dorit mai mult decât orice. Tot timpul venea înapoi, tot timpul se întâmplau lucruri prin care el încerca să mă recucerească, să reînnoade lucrurile, deși eu știam foarte clar că nu mai vreau, pur și simplu. Cornel n-a fost așa, dimpotrivă. A fost faptul că este Iza la mijloc și ea a fost un argument foarte important în aceste reveniri, folosit de el, evident. În ultima vreme, adică cel puțin în ultimul an, a fost foarte greu, insuportabil. Eu m-am rugat, la propriu, pentru că mi-am dat seama că nu se va încheia dacă el nu-și va găsi pe altcineva, eu am înțeles chestia asta”, a mai povestit Oana, la podcast.