Ce intervenții estetice are Daniela Gyorfi: „Altele nu recunosc”

Daniela Gyorfi (57 de ani) a vorbit cu sinceritate despre procedurile de înfrumusețare pe care și le-a făcut. Mai nou, artista își face niște tratamente injectabile.

Daniela Gyorfi, despre tratamentele injectabile

„Vara asta am descoperit o procedură, e și pentru femei, și pentru bărbați. Se fac niște tratamente injectabile. Ultima găselniță în tratamentele astea cosmetice și anti-ageing sunt cele în care îți faci analize specifice și apoi îmi fac niște perfuzii cu tot felul de combinații de vitamine, dar personalizat. L-am dus și pe George, care era mai sceptic, și apoi a văzut rezultatele. Practic, îți dă un boost la celulă. Degeaba îți faci botox sau tot felul de intervenții, pentru că tratezi pe termen scurt și superficial. Când, celula ta are nevoie, de fapt, de ceea ce îi lipsește în corp”, a explicat artista.

Ea a precizat apoi că tratamentul personalizat o ajută inclusiv să slăbească.

„Eu am 57 de ani și, oricât ai vrea să arăți bine, fără intervenții chirurgicale, că eu nu am lifting facial sau blefaroplastie, tot ce îmi fac sunt intervenții non-invazive, augmentare a buzelor. Plus că îți dă și altă vitalitate. Te ajută și hormonal, și la bărbați, și la femei”, a mai afirmat Daniela Gyorfi, pentru .

Daniela Gyorfi: Multe vedete fac asta și nu recunosc

Gyorfi a mai susținut că foarte multe vedete apelează la aceste proceduri, dar puține recunosc.

„Te uiți la unii și la alții, unii spun, alții nu spun, eu întotdeauna am fost deschisă și am recunoscut. Uite și la Jennifer Lopez, Janet Jackson, Demi Moore, la toate. După 35‑40 de ani, trebuie să îți faci niște teste de sânge, hormonale. Acesta e trendul acum, sunt anumite tratamente care, într-adevăr, dau boost celulei și poate să se reîntinerească și 10‑15 ani. Dar ceea ce trebuie să înțelegem, și eu am înțeles, slavă cerului că sunt limpede la creier, este că nimeni nu poate să mai arate ca la 18 ani dacă are 40, 50 de ani. Dar clar ajută aceste tratamente la cum te simți, calitatea pielii, vitalitate și, plus, mai combini și cu alte terapii, cum e cea vampir, care e foarte eficientă. Până la operația de lifting, poți să-ți faci multe lucruri ca să arăți bine, din terapiile astea, care sunt foarte mișto”, a mai afirmat Daniela Gyorfi, pentru CanCan.