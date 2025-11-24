La 43 de ani, Alexandra Ungureanu trăiește una dintre cele mai împlinite perioade din viața ei, atât emoțional, cât și personal. Iată ce își dorește foarte mult artista!

Relația artistei

Artista are o relație stabilă cu chef Adrian Gagea, bărbatul care i-a readus liniștea și bucuria, iar, în premieră, cântăreața mărturisește că își dorește să devină mamă chiar anul viitor, conform Click.

Iubitul Alexandrei Ungureanu, Gagea Vasile Adrian, are 35 de ani și este originar din Dej. Fost voleibalist la Unirea Dej, acesta a renunțat la sport pentru a urma o pasiune veche: gastronomia. Devenit chef la Londra, el a acumulat experiență inclusiv în bucătăria lui Raymond Blanc. În 2016, a participat la emisiunea „Chefi la cuțite”, însă nu a reușit să-i impresioneze pe jurați.

Dorința artistei

Alexandra Ungureanu a mărturisit că își dorește foarte mult să facă un copil. Aceasta caută soluții, în prezent.

„Îmi doresc mult un copil, anul viitor! Dacă s-o mai putea, bineînțeles…Nu are nicio treabă nunta cu copilul. Să nu uităm că am o vârstă la care copilașii nu se mai fac chiar așa ușor. Se pot face tratamente da, dar tratamentele astea toate au un revers al medaliei și sunt un pic în cercetare să vedem: ce riscăm, ce presupune, ce e bine, ce nu e bine?! Vedem ce va fi!”, a spus aceasta.

„Eu zic să fim mai buni, să nu ne mai dăm în cap, pentru că anul acesta a fost un an încărcat, de tensiune socială, cu mult hate în on-line și ar fi bine să ieșim un pic din zona asta! Să o încheiem măcar pe pace și iubire”, a adăugat.

Despre Alexandra Ungureanu

Alexandra Ungureanu este o cântăreață pop-românească, născută pe 28 decembrie 1981 în Onești (județul Bacău). De mică este pasionată de muzică: la vârsta de șase ani a început lecții de canto și pian, iar ulterior a învățat să cânte la chitară.

Cariera ei muzicală a început cu colaborări în trupa Sistem, pentru care a interpretat melodii precum „Emoții”, „Senzații” sau „Departe de tine”.

În 2003, a obținut locul trei la selecția națională Eurovision cu piesa „Make this love come true” și a participat la festivalul Cerbul de Aur.

Mai târziu, a devenit vocea principală a formației Crush, trupa cu care a lansat albume, printre care „Crush + Alexandra Ungureanu” (2005) și „Hello” (2007).