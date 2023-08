Ce își dorește Nicole Cherry pentru fetița sa, Anastasia: „Niciodată nu am fost de acord...” / Cum reușește artista să se împartă între scenă și viața personală

Nicole Cherry este fără doar și poate una dintre cântărețele foarte apreciate de la noi din țară. Artista a devenit plăcută publicului încă de la vârsta de 14 ani, și mai ales de când a lansat piesa „Memories”. Celebra artistă a devenit mămică foarte devreme, dar nu regretă niciun moment alegerea pe care a făcut-o, iar recent a vorbit și despre ce își dorește pentru fetița sa, Anastasia, dar și despre cum reușește să se împartă între lumea din lumina reflectoarelor și cea personală.

Ce își dorește Nicole Cherry pentru fetița sa, Anastasia

Nicole Cherry se poate bucura în prezent de foarte multă apreciere din partea publicului său, având peste 2,2 milioane de urmăritori pe Instagram. Cântăreața s-a făcut remarcată de-a lungul timpului atât prin piesele din repertoriul său, cât și prin apariția sa alături de J Balvin, cu care a păstrat legătura și despre care consideră că este „un om extraordinar, care nu a uitat de unde a plecat”.

Într-un interviu exclusiv pentru , cântăreața a vorbit și despre ce își dorește pentru fetița sa, Anastasia.

„Eu îmi doresc pentru Anastasia ce o face pe ea fericită. Atâta timp cât ea va fi fericită cu job-ul pe care îl va avea, cu ce va alege să facă, eu o voi susține și mă voi bucura pentru ea. Niciodată nu am fost de acord cu părinții care își doreau să devină ceva arunci când vor crește, nu au reușit și au forțat copii. Nu cred că asta ajută. Până la urmă trebuie să ne alegem fiecare ce ne dorim, ce ne face fericiți, pentru că azi suntem, mâine nu mai suntem. Nu se știe niciodată ce schimbări vor fi în viața noastră și cel mai bine este să ne facem propriile alegeri”.

Cum reușește artista să se împartă între viața din lumina reflectoarelor și cea personală

Chiar dacă este o fire foarte activă, care încearcă să muncească cât mai mult pentru țelurile sale și să lanseze cât mai multe piese cu care să-și încânte fanii, Nicole Cherry a declarat pentru aceeași sursă că a reușit, până acum, să își împartă timpul foarte bine, echilibrul fiind soluția în orice situație.

„Până acum, cred că tot ce am reușit să fac este să îmi împart timpul bine. Echilibrul ajută în orice. În rest, am și un copil bun care, de fiecare dată, îmi dă doza de energie de care am nevoie să merg mai departe. Chiar dacă dorm mai puțin, chiar dacă nu reușesc că le fac pe toate, nu pun presiune pe mine, încerc să mă accept și cu bune și cu rele și să îmi dau timp și mie. Dar nici nu mă dau bătută, sunt o fire luptătoare!”, a mai adăugat Nicole Cherry.