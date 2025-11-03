B1 Inregistrari!
Ce spune Mihai Sturzu despre destrămarea trupei Hi-Q: „A fost greu de dus momentul acela. Atunci am fost foarte supărați"

03 nov. 2025
Ce spune Mihai Sturzu despre destrămarea trupei Hi-Q: „A fost greu de dus momentul acela. Atunci am fost foarte supărați"
Cuprins
  1. Cum a trăit Mihai Sturzu despărțirea de Dana Nălbaru
  2. Cu ce se ocupă Mihai Sturzu în prezent

Mihai Sturzu a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din cariera sa muzicală. În emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, a explicat motivele destrămării trupei Hi-Q.

Hi-Q a fost simbolul anilor 2000, cu hituri ce răsunau în întreaga țară. Mihai Sturzu, Dana Nălbaru și Florin Grozea cucereau topurile, dar gloria trupei a fost zdruncinată când Dana Nălbaru a decis să plece, lăsând colegii surprinși și marcați.

Cum a trăit Mihai Sturzu despărțirea de Dana Nălbaru

Despărțirea de Dana Nălbaru a fost pentru Mihai Sturzu unul dintre cele mai complicate momente din viața sa profesională.

„Sigur că e greu de dus. Dana a avut motivele ei, uitându-mă acum, o înțeleg, sigur că da, nu putem să judecăm pe nimeni. O felicit pentru că a ales să facă așa. Am trecut de mult peste aceste emoții. Noi am rămas atunci complet descoperiți pentru că nici nu ne așteptam, adică nu a fost așa, «uite, hai să ne gândim, peste șase luni să ne oprim». Când pleci de la un job, ai o perioadă de preaviz. Noi nu am avut niciun preaviz. Țin minte că semnam un nou contract cu o altă televiziune.

Eu ajunsesem primul, îi așteptam pe Florin și Dana. Florin mi-a zis că e pe drum și că vine, iar Dana mi-a dat mesaj că nu mai ajunge deloc și că, de fapt, se retrage din trupă. A fost greu de dus momentul acela. Atunci am fost foarte supărați. Ne-a trecut, au trecut suficienți ani de atunci. Acum suntem bine, sănătoși, am numai respect și apreciere pentru Dana și îi doresc tot binele din lume”, a spus Mihai Sturzu.

Cu ce se ocupă Mihai Sturzu în prezent

După ce a renunțat la muzică și politică, Mihai Sturzu și-a dedicat viața aviației. În prezent, este pilot cu experiență de peste 10 ani și comandant de aeronavă, având licențe pentru toate tipurile de avioane comerciale.

Școala de piloți, începută la Ghimbav-Brașov, și parcursul său profesional i-au oferit combinația perfectă între rigurozitate și pasiune. Mihai spune că se simte mândru de realizările sale și se bucură de cariera pe care și-a construit-o în domeniul aviației.

