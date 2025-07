Ce spune presupusul iubit al Deliei, fosta soție a lui Lino Golden, despre relația cu tânăra. „Prefer ca faptele să vorbească”

În urmă cu patru luni, Lino Golgen și Delia își luau prin surprindere fanii, anunțându-și . Acum, tânăra a fost surprinsă în compania unui celebru estetician, iar în spațiul public au apărut speculații potrivit cărora, cei doi ar forma un cuplu.

Nu cu mult timp în urmă, se zvonea că Auday Al-Ahmad, medicul de origine iordaniană, care are în portofoliul său intervenții estetice ale mai multor vedete, ar forma un cuplu cu Bianca Drăgușanu. Acum, deși a fost în vacanță la mare alături de un grup mai mare de prieteni, printre care și Delia, fosta soție a lui Lino Golden, în spațiul public s-a vehiculat că cei doi tineri ar forma un cuplu.

Întrebat despre aceste zvonuri, Auday Al-Ahmad, a ținut să menționeze că Delia nu este partenera sa, deși o apreciază din anumite puncte de vedere. Cât despre o posibilă viitoare relație între cei doi, acesta nu a dorit să comenteze.

„Am văzut și eu ce s-a scris. Adevărul?! Nu suntem un cuplu. Delia este o femeie interesantă, cu o energie aparte, și da, ne-am cunoscut în context profesional.

Ce va fi mai departe? Nu obișnuiesc să comentez lucruri care… încă se scriu. Prefer ca faptele să vorbească. Ce va urma, doar timpul și poate cărțile ei o pot spune”, a declarat Auday Al-Ahmad, pentru .

Motivul pentru care Lino Golden și Delia Salchievici au divorțat

La un an după nunta din aprilie 2024, Lino Golden și Delia au decis să o ia pe căi separate. Fanii cuplului au bănuit că la mijloc ar fi fost vorba despre infidelitate, însă Delia a negat că acesta ar fi fost motivul destrămării amriajului lor.

Invitată în cadrul emisiunii „Un Show Păcătos”, tânăra a spus că motivul divorțului lor a fost faptul că, evoluând, și-au dat seama că nu mai sunt compatibili. Despărțirea a fost de comun acord, pentru că ambii parteneri au realizat că nu mai sunt potriviți unul pentru celălalt.

„Pur și simplu, nu ne mai potriveam. Fiecare s-a dezvoltat în propriul fel. Nu ne mai potriveam. Ne-am dat seama de asta pe parcurs. Noi am încercat să facem lucrurile să funcționeze și în momentul în care ne-am dat seama că nu funcționează, am căzut de comun acord să ne separăm.

Este ceva ce nici eu nu pot să îmi explic, pur și simplu s-a simțit că sentimentele s-au stins pe parcurs. Nu a fost nici extern, vreo altă persoană.

În continuare suntem în relații bune, pur și simplu am început, pe parcurs, să o luăm pe drumuri diferite, să nu ne mai potrivim. Am divorțat, este oficial divorțul. Am divorțat la starea civilă. Totul s-a întâmplat pe pace.

Nu au fost certuri între noi, a fost o discuție calmă, totul de comun acord, pur și simplu nu ne-am mai înțeles, nu ne-am mai potrivit, fiecare s-a dezvoltat în propriul său fel, iar felul în care fiecare s-a dezvoltat nu mai coincidea. Am divorțat în luna aprilie a acestui an, noi eram căsătoriți din aprilie 2024, deci toată căsnicia a durat un an”, a declarat Delia, fosta soție a lui Lino Golden, la Antena Stars.