Anda Adam a făcut lumină într-una dintre cele mai mari controverse care a luat naștere după participarea la „Asia Express”: ce studii are Joseph Adam. După ce soțul cântăreței a susținut în cadrul emisiunii că a terminat studiile la prestigioasa Universitate Cambrige, oamenii l-au acuzat că minte cu privire la acest aspect. Într-un final, Anda Adam a răbufnit și a arătat tuturor dovada studiilor soțului ei.

Ce studii are, de fapt, Joseph Adam

Participarea la „Asia Express” le-a adus Andei Adam și lui Joseph un număr mare de susținători, care îi urmăresc cu drag și speră ca perechea să reziste cât mai mult în competiție. Însă, cei doi nu au fost complet feriți de părerile critice, mulți acuzându-l pe soțul cântăreței că minte cu privire la studiile pe care le-a terminat.

Anda Adam a răbufnit ca urmare a presiunilor publice și a decis să posteze o poză cu diploma de absolvire a soțului ei. Într-adevăr, așa cum a susținut și în timpul filmării emisiunii, bărbatul a terminat nu doar studiile de , ci și masterul la Universitatea Cambridge, din Anglia.

„Vă las în continuare plăcerea de a ne jigni, de a ne critica, de a spune ce caractere suntem noi și ce fel de oameni. Văd tot felul de aberații că soțul nu a studiat la Cambridge, că doar în visele lui. O să vă pun diploma cu soțul care a terminat și Masterul în Administrarea Afacerilor, nu doar facultatea ”, a spus .

Cum a răspuns Anda Adam criticilor

În timpul difuzării emisiunii, Anda Adam și Joseph au fost acuzați de telespectatori și că se laudă constant cu reușitele lor. Cântăreața a ținut să explice celor care îi urmăresc că lucrurile pe care le spun la testimoniale sunt, de cele mai multe ori, răspunsuri ale unor întrebări, nu niște afirmații pe care le fac ei din dorința de a-și construi o imagine favorabilă.

„Noi suntem și întrebați la testimoniale, ca să știți. Nu e doar că ne lăudăm noi singuri pentru că te întreabă dacă ai studiat undeva, ce ai terminat, ce ești tu la bază ca meserie. Pe soț chiar l-au întrebat și a zis omul ce e. Ce voiați să răspundă? Că a făcut arte în România, dacă asta a făcut omul.

Și eu am studiat altceva, nu muzică. De asta am spus că am făcut mate-info. Suntem și întrebați niște chestii, dar nu întotdeuna se montează cu întrebarea. Se dă doar răspunsul. Voi le știți pe toate. E clar că nu ați înțeles cum se montează o astfel de emisiune, ce înseamnă o astfel de emisiune și cum se produce”, a mai explicat cântăreața.