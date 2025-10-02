B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online

Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online

B1.ro
03 oct. 2025, 00:00
Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online
Sursa foto: Captură video - Antena Stars / YouTube
Cuprins
  1. Ce studii are, de fapt, Joseph Adam
  2. Cum a răspuns Anda Adam criticilor

Anda Adam a făcut lumină într-una dintre cele mai mari controverse care a luat naștere după participarea la „Asia Express”: ce studii are Joseph Adam. După ce soțul cântăreței a susținut în cadrul emisiunii că a terminat studiile la prestigioasa Universitate Cambrige, oamenii l-au acuzat că minte cu privire la acest aspect. Într-un final, Anda Adam a răbufnit și a arătat tuturor dovada studiilor soțului ei.

 

 

Ce studii are, de fapt, Joseph Adam

Participarea la „Asia Express” le-a adus Andei Adam și lui Joseph un număr mare de susținători, care îi urmăresc cu drag și speră ca perechea să reziste cât mai mult în competiție. Însă, cei doi nu au fost complet feriți de părerile critice, mulți acuzându-l pe soțul cântăreței că minte cu privire la studiile pe care le-a terminat.

Anda Adam a răbufnit ca urmare a presiunilor publice și a decis să posteze o poză cu diploma de absolvire a soțului ei. Într-adevăr, așa cum a susținut și în timpul filmării emisiunii, bărbatul a terminat nu doar studiile de licență, ci și masterul la Universitatea Cambridge, din Anglia.

„Vă las în continuare plăcerea de a ne jigni, de a ne critica, de a spune ce caractere suntem noi și ce fel de oameni. Văd tot felul de aberații că soțul nu a studiat la Cambridge, că doar în visele lui. O să vă pun diploma cu soțul care a terminat și Masterul în Administrarea Afacerilor, nu doar facultatea Cambridge, a spus Anda Adam pe Instagram.

Cum a răspuns Anda Adam criticilor

În timpul difuzării emisiunii, Anda Adam și Joseph au fost acuzați de telespectatori și că se laudă constant cu reușitele lor. Cântăreața a ținut să explice celor care îi urmăresc că lucrurile pe care le spun la testimoniale sunt, de cele mai multe ori, răspunsuri ale unor întrebări, nu niște afirmații pe care le fac ei din dorința de a-și construi o imagine favorabilă.

„Noi suntem și întrebați la testimoniale, ca să știți. Nu e doar că ne lăudăm noi singuri pentru că te întreabă dacă ai studiat undeva, ce ai terminat, ce ești tu la bază ca meserie. Pe soț chiar l-au întrebat și a zis omul ce e. Ce voiați să răspundă? Că a făcut arte în România, dacă asta a făcut omul.

Și eu am studiat altceva, nu muzică. De asta am spus că am făcut mate-info. Suntem și întrebați niște chestii, dar nu întotdeuna se montează cu întrebarea. Se dă doar răspunsul. Voi le știți pe toate. E clar că nu ați înțeles cum se montează o astfel de emisiune, ce înseamnă o astfel de emisiune și cum se produce”, a mai explicat cântăreața.

Tags:
Citește și...
Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
Monden
Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
Monden
Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme
Monden
Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme
Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
Monden
Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
Monden
Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
Carmen Tănase vorbește despre metoda care îi inspiră rolurile. Ce obicei din facultate i-a rămas actriței
Monden
Carmen Tănase vorbește despre metoda care îi inspiră rolurile. Ce obicei din facultate i-a rămas actriței
Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
Monden
Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot
Monden
Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot
Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
Monden
Ce se ascunde în spatele celui mai popular sfat pentru slăbit? Oțetul de mere, demontat de cercetători
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
Monden
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie
Ultima oră
23:50 - Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
23:35 - Studenții au început goana după locuri de muncă. Ce fel de joburi își doresc
22:53 - Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
22:52 - Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
22:10 - Klaus Iohannis a fost executat silit: ANAF i-a confiscat casa din centrul Sibiului. Cum s-a trezit fostul președinte cu inspectorii la ușă
22:08 - România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
21:57 - Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
21:55 - Locul în care ninge abundent, în aceste momente, în România. Drumarii au intervenit cu utilajele (VIDEO)
21:31 - Schimbare majoră în Piața Victoriei. Șoferii care nu respectă acest marcaj galben vor fi amendați pe loc (FOTO)
21:21 - Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme