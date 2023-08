Ce sumă uriașă a investit Andreea Tonciu în noul ei apartament de lux / Motivul pentru care nu-și dorește să stea la casă: „Am luat totul de la 0”

În urmă cu doar câteva luni, Andreea Tonciu și-a achiziționat un apartament de lux într-o zonă bună a Capitalei, acolo unde nu oricine locuiește. Cât a investit pentru noua locuință și când se va muta bruneta?

Andreea Tonciu se va muta într-un apartament de lux

Chiar dacă în prezent stă într-un apartament mare împreună cu soțul și fiica lor, Rebeca, anul trecut cei Andreea Tonciu și partenerul său au decis că e momentul pentru o locuință și mai mare, astfel că și-au achiziționat unul în valoare de 150.000 de euro într-o zonă bună a Capitalei.

„Oricum, casa-i casă până la urmă, copilul crește, nu mai ai loc în trei camere, oricum n-am loc nici acum, cu haine și toate nebuniile”, a spus vedeta pentru .

Andreea Tonciu se află în proces de renovare și susține că a investit foarte mulți bani în imobil și va mai avea de pus.

De ce nu vrea Andreea Tonciu să se mute la casă

Deși cu banii cu banii investiți în apartament ar fi putut să-și ia o vilă frumoasă, mult mai mare, bruneta susține că nu a vrut să se mute din zona în care stă, căci aici locuiește mama ei, și sora, care îi sunt de mare ajutor în ceea ce privește viața cu cea mică, dar soțul ei în continuare ar vrea ca peste câțiva ani să se mute la curte.

„Mi-am luat un apartament mai mare decăt asta în care stau și am luat totul de la 0, am turnat și șapă, am luat totul de la 0. Am băgat foarte mulți bani în el, dar mai am de băgat o grămadă. Chiar zicea și soțul meu că băgăm atâția bani în el, când puteam să ne luăm o vilă, dar mie îmi place mult aici în complexul în care stau, stăm și vis-a-vis de mama mea, iar ea mă ajută cu fiica mea, și mama și sora, de asta am vrut aici, cu toate că într-un an-doi, soțul vrea să ne mutăm”, a spus Andreea Tonciu pentru .