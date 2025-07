Cât de mult o mai afectează pe Gabriela Cristea trecutul? Vedeta a făcut dezvăluiri

una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, a vorbit despre trecutul ei, dar și despre cât de mult o mai afectează ceea ce s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani.

este celebră pentru formate, precum „Noră pentru mama”, „Te vreau lângă mine”, „Mireasa, capriciile iubirii”, dar și pentru căsnicia pe care a avut-o cu Marcel Toader.

Gabriela Cristea regretă căsătoria cu Marcel Toader

Întrebată fiind despre căsătoria cu Marcel Toader, vedeta a povestit că regretă că s-a căsătorit cu fostul om de afaceri. Femeia a declarat că a fost o greșeală să ia decizia aceasta.

(n.r. Dacă ar fi să nominalizezi un singur lucru pe care l-ai schimba în mariajul cu Marcel Toader, care ar fi acela? Să nu mă fi măritat cu el. A fost o greșeală de la început. De ce să nu recunosc cinstit?!”, a declarat Gabrilea Cristea pentru

Cât de mult o mai afectează trecutul pe Gabriela Cristea

Gabriela a mărturisit că nu este afectată de trecutul ei, ba mai mult decât atât, are impresia că nu a trăit ea toate acele lucruri. Își mai amintește, din când în când, citind articolele din presă, însă, altfel, nu se gândește la vremurile de demult.

„Nici nu mi se mai pare că am trăit vreodată chestia aia, deși e clar că am trăit-o. Și online-ul îmi aduce aminte. Dacă dai un search pe Google, e plin încă. Dar, uneori, foarte rar, spre deloc, dacă mai văd vreun articol din ăsta zic: „Wow! Vorbesc așa detașat de parcă n-aș vorbi despre mine”, a adăugat prezentatoarea TV.

Secretul succesului din online

Gabriela se bucură de succes în mediul online. Foarte mulți oameni o urmăresc și îi apreciază postările, care sunt legate în general despre viața ei, despre întâmplările din fiecare zi, dar și despre latura ei de gospodină desăvârșită. Femeia a transformat pasiunea în afacere și și-a deschis un laborator de cofetărie.

Potrivit spuselor acesteia, succesul în online stă chiar în naturalețe și autenticitate. Aceasta a fost rețeta ei și pare că i-a reușit de minune.

„Sunt foarte mulți care au încercat să vină din televiziune și să reușească în social media, dar, din păcate, nu au reușit atât de bine, pentru că au făcut exact același lucru pe care l-au făcut și în televiziune. Eu am schimbat un pic și am mers pe varianta asta de natural, autentic. Vă place, bine, nu vă place, asta este! Pentru că așa am simțit. Mi s-a părut că televiziunea, oricum, are un soi de cosmetizare și un soi de poleială, așa, și am simțit că nu mai vreau asta. Am simțit că vreau în social media să fiu autentică”, a conchis Gabriela Cristea.