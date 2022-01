Celia a fost depistată cu Omicron cu doar o lună înainte de a naște. Detalii despre starea artistei

Celebra cântăreață Celia trece prin clipe grele. Artista a anunțat că a fost depistată pozitiv, cu noua formă de Covid. Situația este îngrijorătoare, cChiar dacă simptomele nu sunt grave, pentru că artista va naște luna viitoare.

Celia, depistată cu Omicron

”Am fost pe la Revelion și trebuia să mă duc la mami, iar eu pe mami era s-o pierd din cauza Covidului, anul trecut, când am avut toată familia… Am văzut că-mi curge un pic nasul. N-am avut niciun fel de simptom, nicio durere, absolut nimic.

Trebuia să mă duc la mami ca să meargă Angelo la ziua unui băiețel, acolo, la Deva. Și zic «hai să-mi fac un test», am unele foarte bune…Dumnezeule, din prima când l-am făcut, două linii atât de clare… Iar aia roșie… Era așa de închisă, spre vișiniu. Mi-am zis: «Ce mă fac?» Un pic, dar un pic m-am panicat!

Dar am avut un feeling, așa, că o să treacă repede. Dar, totuși, mă gândeam: «Sunt însărcinată, n-am voie să fac niciun tratament», aici îmi era stresul”, a povestit Celia, potrivit Cancan.ro.

Celia a mărturisit că a fost la un pas să își piardă mama din cauza infecției cu virusul din China.

”Două zile n-am dormit deloc din disperarea de a o pierde pe mama. Aveam impresia că trăiesc într-un film. Am stat două săptămâni și două zile în spital. I-au pus o perfuzie încât să-i țină inima stabilă, și după ce s-a terminat perfuzia la jumătate de oră a început din nou fibrilațiile, o rugam și o imploram din inimă. Ea chiar se chinuia, nu și-ar fi dorit să plece. A fost la un pas de moarte”, a spus Celia.